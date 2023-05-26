الخشب في إيده صلصال.. فنان يصنع مجسمات رائعة بالنحت في دمياط

عشق النحت داخل الزجاج، وحول الخشب بيديه إلى صلصال، استطاع بأدواته البسيطة أن يصنع تحفا فنيه، أنه “ احمد الصرفي” نجار بسيط تحول الى فنان يبتكر الكثير من التحف الفنية والتى جعلته حديث لكافه وسائل التواصل الاجتماعي بدمياط.

الصرفي الخشب في ايده صلصال

التقت “ صدى البلد ” مع احمد الصرفي، واكد أنه حاصل على دبلوم فني، يستخدم مهاراته وخبرته في جمع مخلفات الأشجار ونحتها بطريقة احترافية، وينتج تحفا فنية وشارك في عدد من المعارض.

عشق النحت داخل الزجاج

وأوضح قائلا : إنه منذ الصغر وهو يعشق الابتكار واشتهر بالنحت داخل الزجاج وبدا يصمم أشكال جديدة مختلفة عن تصميمات الموبيليا الموجودة بالأسواق، وينفذ تجارب مختلفة ببقايا الخشب، وأعجب بها الجميع، فتشجع على عمل أنتيكات مجسمة ببواقي الأخشاب وأنحت عليها وأزينها وشارك بها في الكثير من المعارض.

صنع من بواقي الخشب تحف فنيه

واضاف بأنه، بعد ظهور ماكينة cnc والتي تفحر على الخشب بدأت مهنة الأويمة تندثر وتقل، فقرر تحدى هذا النوع لاثبات أن الحرف اليدوية التراثية مثل النحت على الخشب لن تستطيع تنتجه أي مكن إلكتروني، وأن العقل البشري من يدير التكنولوجيا والآلات الحديثة، لذا ابتكرت نوع من المجسمات من بواقي الخشب الصغيرة كإعادة التدوير، وبدأت أصنع منها قطع فنية وأنحتها داخل الزجاجات.

واختتم حديثه بأنه يتمنى أن يتم التسويق الجيد لتلك المهاره وتلك المنتجات سواء عن طريق المعارض المصرية او الدولية.

https://fb.watch/kIwv8SZnLM/?mibextid=Nif5oz