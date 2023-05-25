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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فعاليات أهل مصر.. متحف العلوم وكنيسة الروم ضمن جولات الأطفال بمحافظة دمياط

كنيسة الروم الأرثوذكس
كنيسة الروم الأرثوذكس

استقبل متحف العلوم بمحافظة دمياط، والتابع لأكاديمية البحث العلمي بشرق الدلتا، صباح اليوم الخميس، زيارة لأطفال المحافظات الحدودية ضمن فعاليات أسبوع «أهل مصر»، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بدمياط. 

 

متحف العلوم

 

استمع الأطفال لشروح المهندس عادل الخياط أخصائي التحنيط بالمركز، والذي أوضح كيفية تحنيط الحيوانات والطيور بطريقة علمية مبسطة في عدة خطوات، ومنها إحضار الحيوان فور موته وإخلاء جسده من الأحشاء الداخلية، وعمل مجسم للحيوان أو الطير من البلاستيك لاستخدامه كحشو مع دهانه من الداخل بمزيج من مادة الفورمالين والبارديكس والصابون وتغليفه بالقماش والقش وتركيب أسلاك لأطراف الحيوان، كما ذكر أن تحنيط الطيور أصعب نظرا لرقتها، وشرح عددا من التجارب العلمية عمليا مثل تجربة التصادم الحر والمرن والشائع باسم "لعبة نيوتن" لإثبات قوة الاندفاع في التأثير على الحركة عكس الاتجاه، وكذلك تجربة القصور الذاتى، الغطاس، الدلو، الاحتكاك، والحالة الرابعة من المادة البلازما، وتجربة ألوان الطيف، حركة الكواكب، وكيفية انتقال الصوت في الفراغ، وغيرها. 

 

زيارة كنيسة الروم 

 

ثم توجه الأطفال لكنيسة الروم الأرثوذكس، والشهيرة باسم كنيسة “نيكولاوس شفيع البحارة”، واستمع الأطفال لشروحات حولها خلال تفقدها، والتي تتكون من جزأين القدس وقدس الأقداس وتضم جدرانها صورا للعذراء مريم والسيد المسيح، وتفتح أبوابها للصلاة يومي الجمعة والأحد من كل أسبوع. 

 

فعاليات سابقة 

 

وشهد الأسبوع الثقافي زيارات ترفيهية على مدار اليومين الماضيين منها زيارة الحديقة المركزية بدمياط الجديدة، وزيارة الملاهي المائية بمدينة جابي الترفيهية، ومسجد عمرو بن العاص ثاني أقدم مسجد بمصر، مع استمرار الورش الفنية بقصر ثقافة دمياط الجديدة. 

 

يشارك في الأسبوع الثقافي مائتا طفل من مطروح والوادي الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء والشلاتين وحلايب وأبو رماد "البحر الأحمر" والأسمرات "القاهرة"، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ويقام بإشراف لميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة، ويهدف لاكتشاف وتنمية مواهب أطفال مصر من أبناء المحافظات الحدودية ودمجهم بأقرانهم وتعريفهم بتاريخ بلدهم.

فعاليات يوم 25 مايو

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دمياط اهل مصر الهيئة العامة لقصور الثقافة نيكولاوس شفيع البحارة الأسبوع الثقافي لميس الشرنوبي أطفال مصر أبناء المحافظات الحدودية

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