قصر ثقافة دمياط الجديدة يشهد انطلاق الورش الفنية لأطفال المحافظات الحدودية

استقبل قصر ثقافة دمياط الجديدة، مساء الاثنين، أطفال المحافظات الحدودية ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي السابع من المرحلة الثالثة لمشروع "أهل مصر" الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وتستضيف به 200 طفل من محافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء و الشلاتين و حلايب و أبو رماد "البحر الأحمر" و الأسمرات "القاهرة"، خلال الفترة من 22 إلى 29 مايو الحالي.

العلم المصري رمز الهوية الوطنية

بدأت فعاليات الافتتاح بالسلام الوطني، ثم حوار مفتوح قدمته لميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي والمشرف العام على المشروع، رحبت خلاله بالحضور والأطفال المشاركين، ووجهت تحية تقدير لوزيرة الثقافة ورئيس الهيئة على دعمهم ورعايتهم للمشروع، وأثنت على تعاون قيادات الهيئة في تنفيذه مركزيا وإقليميا، ثم أدارت حوارا مع الأطفال حول علم مصر وألوانه ومدلول كل لون لترسيخ الهوية الوطنية وتعريفهم أن العلم رمز العزة والكرامة، وقامت بتعريف المشروع للأطفال وشرح أهدافه وتوضيح برنامج الفعاليات الذي يشهد إقامة أكثر من 12 ورشة في مجالات عديدة.

شهد الافتتاح أمل عبد الله رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، والدكتور فادي سلامة مدير عام ثقافة دمياط، ومشرفي الورش والعديد من التنفيذيين.

تاريخ ومعالم دمياط بأيدي الأطفال





انطلقت ورش المشروع بالقصر، حيث نفذت سهام محمد مع الأطفال كتابا من القماش بعنوان "دمياط" لتسجل أنامل الأطفال معلوماتهم عن معالم مدينة دمياط التى تشتهر بصناعة الأثاث، وإنتاج السفن، والأنتيكات والنحت على الأخشاب، الغزل والنسيج، وإنتاج الحلويات الشرقية والجبنة الدمياطي، بالإضافة لقربها لمدينة رأس البر والتي بها منطقة اللسان ومصب النيل، وفى ورشة الموائد المستديرة تحدث الكاتب فؤاد مرسي مع الأطفال عن مفهوم المشكلات الاجتماعية التى يتعرض لها الفرد وتأثيرها على تشكيل هويته.

انطلاق ورش الشعر والخيامية والمسرح

وفي ورشة إلقاء الشعر قدم الشاعر مدحت العيسوي حلقة تعارف بين الأطفال قام خلالها بتعريفهم بفنون الشعر المختلفة وأهم الشعراء في العالم العربي، كما نفذت عدة ورش حرفية في مجالات الخيامية للمدرب كريم خلف والذي شرح للأطفال فن الخيامية والخامات المستخدمة من قماش الدك والداكرون وغرزة السراجة المستخدمة وكيفية تطبيقها، وفى ورشة الكلنكان قامت الفنانة فاطمة تمساح بتعريف فن الكلنكان والذى يعد من الحرف التراثية ويطلق عليه عدة أسماء منها تقبيب النحاس أو الطرق على النحاس أو الحفر عليه، والمنفذ باستخدام رقائق من النحاس وأسلاك الفورفرجيه، بينما بدأت المدربة منى عبد الوهاب بتوزيع الخامات على البنات المشاركين وشرح نبذة عن الورشة والمنتج المراد تنفيذه في ورشة مشغولات من الخرز، وفي ورشة المسرح الأسود قدم الفنان مصطفى إسماعيل نبذة عن العرض المسرحي وفن المسرح الأسود وسبب تسميته ومراحل تصنيع عرائس العرض المنتج.

فنون الأداء والعلاج بالفن

وفى ورشة المسرح البشري أجرت المخرجة رنا بركات اختبار الممثل لتقييم المشاركين في الورشة، بينما تحدث الفنان محمد مصطفى في ورشة فنون الأداء والغناء عن الأحبال الصوتية ومخارج الحروف وكيفية نطقها، وفي ورشة "العلاج بالفن" عرفت الفنانة غادة عبد النبي الأطفال بأنواع الألوان المختلفة والفرق بينهما وتأثير ذلك الاختلاف على اللوحة وكذلك استخدام أوراق الكرافت لتشجيع وزيادة الجرأة في الرسم والتعبير والذى يعكس الحالة النفسية لمنفذها وتسجيل اسمه وتاريخ اللوحة لقياس مدى تطور موهبته وتخطى مشكلاته التي يواجهها.

يشار إلى أن "أهل مصر" مشروع رئاسي، وهو أحد أهم الفعاليات التي تقدمها قصور الثقافة لأطفال المحافظات الحدودية في ضوء خطة وزارة الثقافة المقدمة لأبناء هذه المحافظات سعيا للعدالة الثقافية، حيث يقام الأسبوع الثقافي بمحافظة دمياط، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي وفرع ثقافة دمياط، ويهدف المشروع لاكتشاف وتنمية مواهب أطفال مصر من أبناء المحافظات الحدودية ودمجهم بأقرانهم وتعريفهم بتاريخ بلدهم.

فعاليات فرع ثقافة دمياط

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