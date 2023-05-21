"الثقة بالنفس وتطوير الذات" .. محاضرة لقصور الثقافة بالأسمرات

نظم قصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات، أمس السبت، محاضرة بعنوان "بناء الثقة بالنفس وتطوير الذات"، استمرارا للبرامج الثقافية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لأحياء ومناطق الإسكان الآمن بديل العشوائيات.

قدمت المحاضرة الدكتورة نور الهدى أحمد راشد أستاذ الفلسفة بكلية التربية - والتي تناولت شرح مفهوم الثقة بالنفس وتطوير الذات بأنها سعي الشخص لتحسين قدراته ومؤهلاته لرفع شأنه وأن يكون أفضل مما هو عليه، فشعور الفرد بقيمته وقدراته هو نواة أساسية لهويته، والتي تساعد في تشكيلها العلاقات الأسرية لترسيخ تقدير الفرد لذاته والتي تبدأ تشكيلها منذ الطفولة والمسؤولة عن تطويرها.

وأضافت "نور الهدى" أن هناك مهارات عديدة ومتنوعة لتطوير الذات مثل تحديد الأهداف والسعي وراء إنجازها، وترتيب الأولويات، والتعلم للعمل وليس لمجرد التعلم، والارتقاء بالتفكير، زرع التفاؤل في النفس، وأن التطور والنجاح ينبعان من داخل الفرد.

نظمت المحاضرة الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن منسق المشروع الثقافي للمناطق بديل العشوائيات، ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، حيث تشهد الأسمرات وعدة أحياء أخرى بالإسكان البديل تكثيفا لبرامج قصور الثقافة خلال الفترة الأخيرة دعما للعدالة الثقافية والوصول بالخدمات الثقافية والفنية لأبناء هذه المناطق والعمل على اكتشاف ورعاية مواهبهم.