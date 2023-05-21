عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الجمعة.. أمسية «بكرة أجازة» على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون

صدى البلد

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أمسية غنائية شعرية بعنوان "بكرة أجازة" إعداد وتقديم الشاعر محمد بهجت، فى السادسة من مساء يوم الجمعة ٢٦ مايو الجارى، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

تأتى الأمسية ضمن ليالى أمسيات " بهجة الروح" التى يقدمها القطاع، كخدمة ثقافية وفنية للجمهور، تتضمن فن العرائس والغناء، الذى يؤديه مجموعة من الأطفال الموهوبين فى مختلف المدارس المصرية من فرقة إبهار مصر.
 

txt

الشاعر أمل دنقل.. صوت كل مصري غيور على وطنه

txt

ديوان جديد للشاعر أحمد حداد مع دار الشروق.. تفاصيل


كما يشارك فيها الفنانون "أمير الحسينى، د. مها حمدى، غفران الشاعر، عمرو البهى، رحمة محجوب، محمود الخلفاوى، محمود الشامى، أدهم محجوب"، والأطفال بثينة وهبة وجنا .

تتناول الأمسية ضرورة الإستفادة من الأجازة الصيفية فى تنمية الهوايات والمهارات  واكتشاف المواهب، وقصص عن كفاح رموز مهمة ومحببة للأطفال، مثل الأديب العالمى نجيب محفوظ والفنان العالمى والت ديزنى، والفنانين المصريين الذين ساهموا فى اسعاد الأطفال، مثل محمد فوزى وشكوكو وسمير غانم، كما تتضمن الأمسية مسابقات وألعاب للأطفال الحاضرين كنوع من المشاركة والتفاعل الإيجابي مع موضوع الأمسية .

مركز الهناجر الهناجر للفنون الهوايات المخرج خالد جلال ساحة مركز الهناجر للفنون شئون الإنتاج الثقافي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

أرسلها إلى المشرحة.. طارد زوجته بشوارع الغردقة بالسلاح

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

440 جنيها| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

السفير بسام راضي يستقبل في روما وزير التموين .. صور

قطع جزئي للرباط الصليبي.. تفاصيل جديدة في إصابة محمود الونش

الرئيس السيسي يستقبل سلطان عمان اليوم

هنادى مهنى تحتفل بزفاف خالتها في فرنسا.. شاهد

الحوار الوطني.. المصريين الأحرار: توجد حالة فقدان ثقة في الأحزاب السياسية

قناة الحرة تسلط الضوء على منح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام بمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلسة تصوير لأبطال فيلم وداعا جوليا بمهرجان كان

صحي ولذيذ.. طريقة عمل البرجر المحمر فى الفرن

حريق أتلفها.. سر صادم تسبب في غرق «تيتانيك» قبل إبحارها بأيام| ما القصة؟

ماجي زوجة محمد صلاح في إطلالة مثيرة للجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

فيديو

7 لاعبين على قائمة الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم.. لن تصدق من هم|فيديوجراف

هل لجأت والدة كريستيانو للسحر حتى ينفصل عن جورجينا؟.. فيديوجراف

محمد رمضان بطل العمل.. إيمان العاصى ترد بقوة على زينة.. فيديو

عودة مرعبة.. الباحث الهولندي يُحذر: ذروة الأنشطة الزلزالية في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ