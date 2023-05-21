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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ديوان جديد للشاعر أحمد حداد مع دار الشروق.. تفاصيل

صدى البلد

وقع الشاعر أحمد حداد عقد نشر ديوانه الجديد "استراتيجية القهوة" مع أميرة أبو المجد العضو المنتدب  بدار الشروق.

 

أما عن حالة الطقس

كما انتهى المخرج أحمد حداد، في أكتوبر الماضي، من تصوير فيلمه "أما عن حالة الطقس"، الذي عُرض في عدة مهرجانات سينمائية.

ويعد الفيلم التجربة الإخراجية الطويلة الأولى للمخرج أحمد حداد، الذي خاض أيضًا دور البطولة كممثل، في أجدد تجاربه التمثيلية في عالم السينما بعد 15 سنة عن دوره الشهير في فيلم "أوقات فراغ".

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 أحمد حداد؛ شاعر وسينمائي مصري، من مواليد القاهرة، حصل على بكالوريوس معهد السينما قسم سيناريو عام 2006. صدر له دواوين: "الورد اللي بيطلع" 2000 - "دولاب الهدوم" 2008 - "بشويش" 2011 والحاصل على جائزة معرض الكتاب لشعر العامية. وصدر له مع دار الشروق دواوين: "عزيزي فلان" 2013 - "مزاج سيادتي 2018 - "التوقيت المحلي لمدينة البهجة" 2021.

 

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