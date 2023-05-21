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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حكايات العم قطامش بقبة الغورى.. تفاصيل

صدى البلد

يستضيف مركز ابداع قبة الغورى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية فى الثامنة مساء الأحد 21 مايو 2023 صالون "حكايات العم قطامش"، ويقام هذا الشهر تحت عنوان "فنجان قهوة مع أفندينا الخديوى".
 يتضمن الصالون حكايات وأسرار وطرائف ونوادر تروى لأول مرة عن مصر المحروسة والحياة فى القاهرة الخديوية منذ 150 عام منها: ظهور مشروب الشاى لاول مرة فى نهاية القرن 19 على يد الزعيم احمد عرابى اثناء نفيه بجزيرة سيلان وارسال كمية منه لاسرته فى مصر، و (خناقة) تنتهى بشعر حلمنتيشى بين عبد الله النديم وخليل اغا كبير الخدم فى قصر الوالده باشا ام الخديوى اسماعيل.
 

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يتخلل الصالون فواصل من اغانى فيلم " المظ وعبده الحامولى" منها: "يالى سامعنى قول انت بايعنى ولا شارينى" لعادل مامون، و "روحى وروحك" لورده، اداء الفنان محمد وحيد.

قبة الغورى إبداع قبة الغوري أحمد عرابي التنمية الثقافية الخديوي إسماعيل الزعيم أحمد عرابي

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