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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات يقارن بين كولر وموسيماني .. ماذا قال؟

كولر وموسيماني
كولر وموسيماني

قال محمد بركات إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي يسير بخطى ثابتة في الموسم الحالي ونجح في تحقيق 3 بطولات واقترب من حسم لقب الدوري كما قاد الفريق لنهائي دوري أبطال أفريقيا.


وأشار بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي رغم اختلاف الكثيرين معه إلا أنه حقق إنجازات لن ينساها التاريخ وله كل التقدير كمدرب رائع وصاحب خبرات.


وأضاف:" كولر في الموسم الحالي نجح في تحقيق مستويات طيبة مع الأهلي وقاد الفريق الأحمر لتحقيق نجاحات متميزة ربما تخطى ما فعله موسيماني في بدايته وإذا حقق العلامة الكاملة بحصد دوري أبطال أفريقيا سيكون أمرا رائعا".

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