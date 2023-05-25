ستحدث انفراجة بالأسواق.. رابطة السيارات تطالب باستيراد موديلات العام الماضي

طالب المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، بضرورة السماح باستيراد السيارات موديل العام السابق 2022، في ظل تأثر العالم والدولة والمستهلك، مشيرًا إلى أن أسعار السيارات تتأثر بالعرض والطلب.



وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"،: "تقدمنا بخطاب يطالب باستيراد موديلات العام الماضي.. ونطالب السماح بهذه الموديلات لأنها ستمثل انفراجة في السوق المصري، وخاصة أن سعرها أقل من الموديلات اللاحقة".

انفراجة بالأسواق



وذكر أن كل ماركات السيارات زاد سعرها بسبب قلة المعروض، مشددًا على أن استيراد موديلات السيارات العام الماضي سيكون له مردود إيجابي، وسيسهم في انفراجة بالأسواق.