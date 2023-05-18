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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قبل ما تشتري عربية أو تبيع اللي معاك..أمين مصنعي السيارات يقدم نصائح|فيديو

سيارات
سيارات

أكد المهندس خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن قطاع السيارات يعتمد  في سعره على العملة الأجنبية "الدولار"، مضيفاً أن أرتفاع الدولار أدى إلى أزدياد مستمر لأسعار السيارات.

أمين عام مصنعي السيارات:كميات السيارت المتوافره حالياً قليلة للغاية

و أضاف  خالد سعد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر"المذاع على فضائية"cbc"، أن سوق السيارت في حالة عدم إتزان حالياً، و كميات السيارت المتوافره حالياً قليلة للغاية.

وقدم أمين عام رابطة مصنعي السيارات عدة نصائح لشراء و بيع السيارات في الوقت الحالي، قائلاً:"لكل من يمتلك سيارة تعمل بشكل جيد، يجب الحفاظ عليها، أو تصليحها ، و لا يبادر بالبيع حالياً ،حتى يستقر سوق السيارات"


وتابع:"السيارات وصلت لأسعار عالية للغاية، وغير مقبول، ولكن من يحتاج الشراء، أنصح بالشراء حالياً، لأن مستقبل أسعار السيارات خلال الفترات القادمة، غير معروف"

 

 

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