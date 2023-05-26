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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريم فهمي مع زوجته في عشاء رومانسي .. شاهد

كريم فهمي وزوجته
كريم فهمي وزوجته

نشر الفنان كريم فهمي، صورة جمعته بزوجته دانيا، اثناء تناولاهما السوشي في احد المطاعم، وذلك من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه الرسمي على تطبيق “الفيسبوك”.

نشر الفنان كريم فهمي، صورة جمعته بالموسيقار الكبير عمر خيرت من خلال حسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام”.

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مع عمر خيرت.. كريم فهمي: صورة للتاريخ

وعلق كريم فهمي، على الصورة قائلاً: “صوره مع التاريخ .. ايه الجمال ده و ايه الرقي ده … من ندوه و توقيع رواية مملكة الموت من معرض الكتاب لأبوظبي”.

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تعرض الفنان كريم فهمي، للسرقة إلى جانب العديد من الحوادث التي توالت عليه في وقت واحد، ولم تسلم منها أسرته أيضًا.

وكتب كريم فهمي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك: "من فترة عربيتي السواق عمل بيها حادثة total loss وبعدها العربية التانية جابت كونترول يونيت".

 

وتابع: "وبعدها بكام يوم إيد بنتي نعومي اتكسرت ولسه متجبسة وبعدها بكام يوم المكتب بتاعي اتسرق، وامبارح إيدي حصلها تمزق شديد جدا".

 

وعلق الفنان كريم فهمي: "أنا بقول دايما الحمدلله بس أموت واعرف مين اللي مركز معايا".

تفاصيل رواية كريم فهمي مملكة الموت

وكان الفنان كريم فهمي طرح روايته المصورة “مملكة الموت” في شهر فبراير الماضي، وقام عدد كبير من نجوم الفن بتقديم التهنئة إلى "فهمي" على خطوته الجديدة في الكتابة، ويأتي على رأسهم شقيقه أحمد فهمي الذى كتب: "أنا فرحان اوي بكريم فهمي عامل شغل جامد الفترة الأخيرة بدايةً من، مسلسل أزمة منتصف العمر، وفيلم انا لحبيبي، ونهايةً برواية مملكة الموت إن شاء الله نجاح كبير دايماً".

كريم فهمي الفنان كريم فهمى دانيا التواصل الاجتماعي فيسبوك

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