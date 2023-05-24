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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مع عمر خيرت.. كريم فهمي: صورة للتاريخ

كريم فهمي وعمر خيرت
كريم فهمي وعمر خيرت

نشر الفنان كريم فهمي، صورة جمعته بالموسيقار الكبير عمر خيرت من خلال حسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام”.

 

وعلق كريم فهمي، على الصورة قائلاً: “صوره مع التاريخ .. ايه الجمال ده و ايه الرقي ده … من ندوه و توقيع رواية مملكة الموت من معرض الكتاب لأبوظبي”.

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تعرض الفنان كريم فهمي، للسرقة إلى جانب العديد من الحوادث التي توالت عليه في وقت واحد، ولم تسلم منها أسرته أيضًا.

بعد تعرضه للسرقة وإصابة ابنته.. كريم فهمي: اموت واعرف مين مركز معايا

كريم فهمي يسافر للإمارات لمناقشة كتابه الأخير مملكة الموت

وكتب كريم فهمي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك: "من فترة عربيتي السواق عمل بيها حادثة total loss وبعدها العربية التانية جابت كونترول يونيت".

 

وتابع: "وبعدها بكام يوم إيد بنتي نعومي اتكسرت ولسه متجبسة وبعدها بكام يوم المكتب بتاعي اتسرق، وامبارح إيدي حصلها تمزق شديد جدا".

 

وعلق الفنان كريم فهمي: "أنا بقول دايما الحمدلله بس أموت واعرف مين اللي مركز معايا".

 

يذكر أن الفنان كريم فهمي يناقش كتابه الأخير مملكة الموت ضمن فعاليات معرض الكتاب بأبو ظبي.

 

وتتم مناقشة الكتاب داخل معرض الكتاب بأبو ظبي، وحرص كريم على دعوة جمهوره بأبو ظبي لحضور هذه المناقشة من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام.

تفاصيل رواية كريم فهمي مملكة الموت

وكان الفنان كريم فهمي طرح روايته المصورة “مملكة الموت” في شهر فبراير الماضي، وقام عدد كبير من نجوم الفن بتقديم التهنئة إلى "فهمي" على خطوته الجديدة في الكتابة، ويأتي على رأسهم شقيقه أحمد فهمي الذى كتب: "أنا فرحان اوي بكريم فهمي عامل شغل جامد الفترة الأخيرة بدايةً من، مسلسل أزمة منتصف العمر، وفيلم انا لحبيبي، ونهايةً برواية مملكة الموت إن شاء الله نجاح كبير دايماً".

 

كريم فهمي الفنان كريم فهمى الإنستجرام معرض الكتاب فيسبوك

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