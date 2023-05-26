أحمد ناجي يزف خبرا سارا عن الشناوي.. ويعلن تعيينه في الأهلي

زف أحمد ناجي ، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني والأهلي الأسبق ، خبراً ساراً عن إصابة حارس المرمى محمد الشناوي قبل مباراتي الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وقال ناجي عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إنه على تواصل مع الشناوي وحالته تتحسن بعد إصابته في عضلة السمانة.



وأضاف:" بإذن الله سيلحق الشناوي بمباراتي الوداد ، وإذا لم يحدث ذلك فأنا واثق تماماً أن الأهلي لا يعاني مشكلة حتى مع غياب علي لطفي لأن مصطفى شوبير حارس كبير وسعيد بمستواه".



وتابع:" الأهلي بيعمل عظمة في كل البطولات وأنا متفاءل بأن لقب دوري أبطال أفريقيا سيعود لأحضان القلعة الحمراء لأن السويسري مارسيل كولر المدير الفني نجح في تجهيز أغلب اللاعبين ومستواهم أصبح قريب للغاية".



وعن أنباء عودته للعمل داخل الأهلي في منصب المشرف على مدرب حراس مرمى قطاع الناشئين ، قال ناجي:" ربنا يسهل.. الأهلي عودنا أن هذه الأمور يتم إعلانها من خلال النادي".