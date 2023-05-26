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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أزمة الراتب |رجاء خاص من الأهلي لمعلول

صدى البلد

 


أكد الإعلامي إسلام صادق أن هناك اتجاها قويا داخل النادي الأهلي لمنح التونسي علي معلول راتبه السنوي مع الفريق الأحمر بالجنيه المصري وليس الدولار.

 

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"عرض مسؤولو النادي الأهلي على التونسي الدولي علي معلول الظهير الأيسر تقاضي راتبه السنوي مع القلعة الحمراء بالجنيه المصري في الفترة المتبقية من عقده مع القلعة الحمراء وليس الدولار".


وأضاف:"طلب النادي الأهلي من علي معلول الموافقة على الحصول على راتبه بالجنيه المصري بدلاً من الدولار بسبب الأزمة الحالية في توفيره وأنه من الأفضل أن يتم استغلال الدولار في حسم الصفقات الأجنبية في الموسم المقبل".

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