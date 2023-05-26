صدمة جديدة|نجم الزمالك يقترب من الرحيل عن الفريق

أكد الإعلامي إسلام صادق أن السنغالي ابراهيما نداي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك يمتلك عرضا من الدوري التركي بالقسم الثاني للرحيل بنهاية الموسم الجاري.



وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" ابراهيما نداي" تلقى عرضاً من أحد أندية القسم الثاني بالدوري التركي للرحيل بنهاية الموسم الجاري والأمر تحت الدراسة من جانب مسؤولي القلعة البيضاء ".

وأضاف:"فريق الزمالك يسعى أيضاً لتسويق "سامسون أكينولا" بسبب عدم إثبات أحقيته بارتداء الفانلة البيضاء حتى الآن وراتبه السنوي الكبير الذي يتقاضاه ".