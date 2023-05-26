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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة جديدة|نجم الزمالك يقترب من الرحيل عن الفريق

صدى البلد

أكد الإعلامي إسلام صادق أن السنغالي ابراهيما نداي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك يمتلك عرضا من الدوري التركي بالقسم الثاني للرحيل بنهاية الموسم الجاري.


وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" ابراهيما نداي" تلقى عرضاً من أحد أندية القسم الثاني بالدوري التركي للرحيل بنهاية الموسم الجاري والأمر تحت الدراسة من جانب مسؤولي القلعة البيضاء ".

 

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وأضاف:"فريق الزمالك يسعى أيضاً لتسويق "سامسون أكينولا" بسبب عدم إثبات أحقيته بارتداء الفانلة البيضاء حتى الآن وراتبه السنوي الكبير الذي يتقاضاه ".

إسلام صادق الأهلى البطولة العربية البريمو الدوري التركي

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