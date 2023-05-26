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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن المشاركة في البطولة العربية

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تفاصيل أزمة نادي الزمالك قبل خوض البطولة العربية .

 

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن الزمالك لا يتفاوض مع أي للاعب حاليا للانضمام للفريق في الميركاتو الصيفي مشددا  ان مشاركه الفريق ستكون في شهر يوليو .

 

وأضاف شوبير أنه تواصل مع مسؤول اتحاد الكرة بشأن فتح باب القيد بشكل استثنائي في شهر يوليو وأكدوا أنه أمر صعب ومستحيل للغاية. 

 

وأضاف شوبير أن تطبيق اللوائح أمر جيد ويجب أن يكون علي جميع الأندية للحد من الأزمات. 

 

وأضاف شوبير أن إثارة تلك الازمات أمر مثير للدهشة خاصه وان الزمالك حتي الآن لم يتفاوض مع أي للاعب .

اتحاد الكرة الأهلى البطولة العربية الزمالك اللوائح أون تايم سبورت احمد شوبير

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