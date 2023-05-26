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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس دولة موزمبيق السابق يشيد بمعالم شرم الشيخ السياحية

رئيس دولة موزمبيق
رئيس دولة موزمبيق السابق

أشاد  " جواكيم البرتو شيسانو " رئيس دولة موزمبيق السابق  بجمال   شرم الشيخ ومعالمها السياحية   أثناء قيامه بجولة لمعالم شرم الشيخ  السياحية رافقه خلالها  بتكليف من اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء اللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الدولية،  و " فيليب تشيدومو" سفير موزمبيق لدي جمهورية مصر العربية.

شملت الجولة زيارة متحف شرم الشيخ، و كاتدرائية السمائيين، ومسجد الصحابة بالسوق القديم، واختتمت الزيارة برحلة بحرية وغداء علي ظهر مركب.

وأشاد رئيس موزمبيق السابق بما تم إنجازه بشرم الشيخ، و أعرب عن انبهاره بما رآه مقدما الشكر للواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، لدعوته للزيارة، ولما تم خلال عدة سنوات قليلة في مدينة شرم الشيخ مشيرا الى مستوى النظافة والنظام و سهولة الحركة داخل المدينة والأمان الذي شعر به.

رئيس موز نبيق

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رئيس دولة موزنبيق شرم الشيخ الفنان حازم فودة

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