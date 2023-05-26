طريقة عمل كورن دوج.. بمذاق لا يقاوم

كورن دوج من الأكلات الخفيفة التي يعشق تناولها الكبار والصغار نظرا لمذاقها الشهي والمختلف عن السناكس الأخرى.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك، طريقة عمل كورن دوج.

مقادير كورن دوج



هوت دوج

كوب دقيق أبيض

كوب دقيق ذرة أصفر

بقسماط مطحون

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

2ملعقة كبيرة سكر

2بيض

كوب وربع حليب

بابريكا

ملح

فلفل أسود

زيت للقلي



طريقة تحضير كورن دوج



في بولة نضع كل المكونات ماعدا البقسماط ونخلطها جيداً حتى نصل لقوام متماسك ثقيل ثم نضع الخليط في جار أو كوب طويل ثم نضع السوسيس في هذا الخليط ثم نغطيه بالبقسماط المطحون ونقليه في زيت غزير ساخن ويقدم بالهنا والشفا.