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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كورن دوج.. بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل كورن دوج
طريقة عمل كورن دوج

كورن دوج من الأكلات الخفيفة التي يعشق تناولها الكبار والصغار نظرا لمذاقها الشهي والمختلف عن السناكس الأخرى.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك، طريقة عمل كورن دوج.

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مقادير كورن دوج 


هوت دوج
كوب دقيق أبيض
كوب دقيق ذرة أصفر
بقسماط مطحون
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
2ملعقة كبيرة سكر
2بيض
كوب وربع حليب
بابريكا
ملح
فلفل أسود
زيت للقلي 


طريقة تحضير كورن دوج 


في بولة نضع كل المكونات ماعدا البقسماط ونخلطها جيداً حتى نصل لقوام متماسك ثقيل ثم نضع الخليط في جار أو كوب طويل ثم نضع السوسيس في هذا الخليط ثم نغطيه بالبقسماط المطحون ونقليه في زيت غزير ساخن ويقدم بالهنا والشفا.

كورن دوج طريقة عمل كورن دوج مقادير كورن دوج طريقة تحضير كورن دوج الشيف دعاء السمنودي

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