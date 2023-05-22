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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل بودينج الكراميل| جديدة وغير تقليدية

طريقة عمل بودينج
طريقة عمل بودينج الكراميل

بودينج الكراميل من الحلويات الشهية و اللذيذة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص لكن على الرغم من ذلك يتمتع بمذاق شهي و لذيذ.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل بودينج الكراميل.

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مقادير بودينج الكراميل


كوب سكر
كوب كريمة خفق حلويات
٤كوب حليب
٣ملعقة كبيرة نشا
أصفر بيضة


طريقة تحضير بودينج الكراميل


في حلة على النار نضع السكر ونتركه حتى يتكرمل تماماً ويصبح لونه فاتح ثم نضيف كريمة خفق الحلويات "ويمكن أن نضيف زبدة حسب الرغبة" ونقلب ثم نضع الحليب والنشا ونقلب بالمضرب اليدوي بسرعة حتى يثقل القوام ويتماسك ثم نضيف أصفر البيضة "و يمكن الاستغناء عنه حسب الرغبة" ونقلب جيداً ثم نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد قليلاً ثم يزين ويقدم بالهنا والشفا

بودينج الكراميل طريقة عمل بودينج الكراميل مقادير بودينج الكراميل طريقة تحضير بودينج الكراميل الشيف دعاء السمنودي

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