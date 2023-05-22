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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل جلاش بالبسطرمة والجبن| بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل جلاش بالبسطرمة
طريقة عمل جلاش بالبسطرمة والجبن

جلاش بالبسطرمة والجبن من الأكلات الشهية و اللذيذة التي تتميز بمذاقها الشهي و المختلف عن الأطباق الأخرى فيمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل جلاش بالبسطرمة والجبن.

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مقادير جلاش بالبسطرمة والجبن


لفة جلاش
زبدة ذائبة
(للتوريق)
كوب حليب
بيضة
ملح
فلفل أسود
(الحشوة)
بسطرمة قطع
جبنة كريمي
جبنة موتزاريلا
زيتون أسود مفروم
زيتون أخضر مفروم
جزر مبشور


طريقة تحضير جلاش بالبسطرمة والجبن


نفرد ورقتين من الجلاش وندهنه بالزبدة أو السمنة ثم نحشيه بخليط الحشوة ونلفه رول ونكرر حتى الانتهاء كل الكمية ثم نضعه في صينية مدهونة بالزبدة أو السمنة ثم ندهن الوجه بالزبدة أو السمنة ثم نضع خليط التوريق "ويمكن أن نرش سمسم وحبة البركة على الوجه" ثم ندخله الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تمام النضج ويقدم بالهنا والشفا
(لعمل خليط التوريق)
في بولة نخلط كل المكونات مع بعض جيداً حتى تمام التجانس
(لعمل الحشوة)
فى بولة نخلط كل المكونات مع بعض جيداً
 

جلاش بالبسطرمة والجبن طريقة عمل جلاش بالبسطرمة والجبن مقادير جلاش بالبسطرمة والجبن طريقة تحضير جلاش بالبسطرمة والجبن الشيف دعاء السمنودي

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