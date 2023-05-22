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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل خبز التميس السعودي| بأسهل الخطوات

خبز التميس السعودي
خبز التميس السعودي

خبز التميس السعودي من المعجنات الشهية واللذيذة التي يفضل البعض تناولها نظرا لمذاقها المختلف عن أنواع الخبز الأخرى، فيمكنك تطبيقه في المنزل بأسهل الخطوات.


قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل خبز التميس السعودي.

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مقادير خبز التميس السعودي


٤كوب دقيق
٢ملعقة كبيرة سكر
٢ملعقة كبيرة لبن بودر
ملعقة كبيرة خميرة فورية
٢ملعقة كبيرة سمنة
ملعقة كبيرة زيت
ملعقة صغيرة ملح
ماء للعجن
(للدهن)
حليب
(للوجه)
سمسم محمص
حبة البركة


طريقة تحضير خبز التميس السعودي


في العجان نضع كل المكونات ثم نضع الماء بالتدريج ونعجن حتى تتكون عجينة طرية ثم نشكلها على شكل كرات كبيرة ونتركها حتى تختمر ثم نفردها في صينية مدهونة بالزيت أو السمنة، ثم نقوم بعمل فتحات بها باستخدام الشوكة أو باليد مثل خبز الفوكاشيا الإيطالي ثم ندهن الوجه بالحليب ونرش عليه السمسم وحبة البركة ثم ندخله الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تمام النضج ويقدم بالهنا والشفا.
 

خبز التميس السعودي طريقة عمل خبز التميس السعودي طريقة تحضير خبز التميس السعودي الشيف دعاء السمنودي خبز التميس

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