صحية ولذيذة .. طريقة عمل سلطة الفتوش

سلطة الفتوش من الأطباق الصحية و الشهية التي تحتوي على مجموعة من المكونات الغنية بالعناصر الغذائية و الفيتامينات التي يحتاجها جسم الأنسان.

وقدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل سلطة الفتوش.



مقادير سلطة الفتوش



٥ خيار مكعبات

5 طماطم مكعبات

3 فلفل ألوان مكعبات

3 بصل أحمر جوليان

3 حزمة جرجير فريش

حزمة نعناع فريش

1 كابوتشي

عيش شامي محمر

(الدريسينج)

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

نصف كوب عصير ليمون

نصف كوب دبس رمان

زيت زيتون

زعتر جاف

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير سلطة الفتوش

في بولة نضع كل المكونات ونخلطها جيداً ثم نضع عليها الدريسينج وتقدم السلطة بالهنا والشفا

(لعمل الدريسينج)

في بولة نخلط كل المكونات مع بعض جيداً

ملحوظة :-

يمكن استبدال الزعتر الجاف بالسماق البودر