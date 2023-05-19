طريقة عمل البسيسة بأسهل الخطوات

البسيسة من الحلويات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل، فهي مختلفة عن أطباق الحلويات التقليدية.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل البسيسة، فيما يلي.



مقادير البسيسة



2 كوب دقيق ذرة أصفر

كوب وربع سكر

4 بيضات

نصف ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا

3/4 كوب زيت ذرة

2 ملعقة كبيرة سمنة بلدي

كوب حليب دافئ

3 ملعقة كبيرة سمسم محمص

(للوجه)

سمسم محمص



طريقة تحضير البسيسة



في بولة نضع السكر والبيض والفانيليا ونخفق جيداً بالمضرب الكهربائي.

وفي بولة أخرى نضع دقيق الذرة والبيكنج صودا والزيت والسمنة والحليب، ويمكن إضافة رشة ملح.

ونقلب جيداً ثم نضيفهم على خليط السكر ونضيف البيكنج بودر والسمسم ونخفق حتى يتكون خليط البسيسة "قوامه خفيف".

ونصبه في قالب كيك مدهون بالزبدة ومرشوش بالدقيق ونرش على الوجه سمسم ثم ندخله الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة حتى تمام النضج ثم تقدم البسيسة بالهنا والشفا.