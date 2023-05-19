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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل البسيسة بأسهل الخطوات

طريقة عمل البسيسة
طريقة عمل البسيسة

البسيسة من الحلويات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل، فهي مختلفة عن أطباق الحلويات التقليدية.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل البسيسة، فيما يلي.

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مقادير البسيسة 


2 كوب دقيق ذرة أصفر
كوب وربع سكر
4 بيضات
نصف ملعقة صغيرة فانيليا
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا
3/4 كوب زيت ذرة
2 ملعقة كبيرة سمنة بلدي
كوب حليب دافئ
3 ملعقة كبيرة سمسم محمص
(للوجه)
سمسم محمص


طريقة تحضير البسيسة 


في بولة نضع السكر والبيض والفانيليا ونخفق جيداً بالمضرب الكهربائي.

وفي بولة أخرى نضع دقيق الذرة والبيكنج صودا والزيت والسمنة والحليب، ويمكن إضافة رشة ملح.

ونقلب جيداً ثم نضيفهم على خليط السكر ونضيف البيكنج بودر والسمسم ونخفق حتى يتكون خليط البسيسة "قوامه خفيف".

ونصبه في قالب كيك مدهون بالزبدة ومرشوش بالدقيق ونرش على الوجه سمسم ثم ندخله الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة حتى تمام النضج ثم تقدم البسيسة بالهنا والشفا.

البسيسة طريقة عمل البسيسة مقادير البسيسة طريقة تحضير البسيسة الشيف دعاء السمنودي

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