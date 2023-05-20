طريقة عمل تارت الفراولة بمذاق لا يقاوم

تارت الفراولة من الحلويات الشهية واللذيذة التي يمكنك تطبيقها وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل بمذاق لا يقاوم.

وكشفت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل تارت الفراولة فيما يلي….



مقادير تارت الفراولة



(العجينة)

2كوب دقيق

كوب زبدة

ربع كوب سكر بودر

نصف ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح

ماء بثلج

(الحشوة)

مربى فراولة



طريقة تحضير تارت الفراولة



في الكبة نضع كل مكونات العجينة ونضرب جيداً ثم نضع الماء المثلج أو ماء بارد بالتدريج مع الاستمرار في الضرب حتى تتكون عجينة التارت ثم نلفها في كيس ثلاجة وندخلها الثلاجة حتى تتماسك ثم نخرجها ونفرد نصفها في قالب تارت ثم ندخلها الفرن لمدة ١٠ دقائق حتى تمام النضج وبعد خروجها من الفرن نحشيها بالمربى ونبشر عليها باقي كمية العجينة ثم ندخلها الفرن مرة أخرى حتى تأخذ اللون المطلوب وتقدم بالهنا والشفا