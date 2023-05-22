أرخص وأحلى من الجاهز... طريقة عمل شاورما اللحمة

شاورما اللحمة من الأكلات التي يعشق الكثير من الأشخاص على تناولها مما يدفع العديد إلي شرائها من المحلات و المطاعم.
قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل شاورما اللحمة فيما يلي....
مقادير شاورما اللحمة
شاورما لحمة بوم ميت
٢بصل مفروم
٢فص ثوم مفروم
2طماطم مفرومة
نصف كوب بقدونس مفروم
2فلفل رومي مبشور
٢بصل أحمر شرائح
٣فلفل حار حلقات
ربع كوب خل
٢علبة زبادي
٢ملعقة كبيرة سمنة
سبع بهارات
قرفة بودر
جوزة الطيب
ملح
فلفل أسود
طريقة تحضير شاورما اللحمة
في بولة نضع اللحمة ونضيف عليها كل المكونات ماعدا البصل الأحمر الشرائح والسمنة ونقلب جيداً ويفضل تركها في التتبيلة لمدة ساعتين ثم في طاسة ساخنة على النار نضع السمنة ثم نضع شاورما اللحمة المتبلة ونقلب جيداً ونتركها على النار حتى تتشرب عصارتها وعند قرب النضج نضع البصل الأحمر الشرائح ونقلب ونتركها حتى تمام النضج ثم تقدم بالهنا والشفا.