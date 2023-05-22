أرخص وأحلى من الجاهز... طريقة عمل شاورما اللحمة

شاورما اللحمة من الأكلات التي يعشق الكثير من الأشخاص على تناولها مما يدفع العديد إلي شرائها من المحلات و المطاعم.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل شاورما اللحمة فيما يلي....



مقادير شاورما اللحمة



شاورما لحمة بوم ميت

٢بصل مفروم

٢فص ثوم مفروم

2طماطم مفرومة

نصف كوب بقدونس مفروم

2فلفل رومي مبشور

٢بصل أحمر شرائح

٣فلفل حار حلقات

ربع كوب خل

٢علبة زبادي

٢ملعقة كبيرة سمنة

سبع بهارات

قرفة بودر

جوزة الطيب

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير شاورما اللحمة



في بولة نضع اللحمة ونضيف عليها كل المكونات ماعدا البصل الأحمر الشرائح والسمنة ونقلب جيداً ويفضل تركها في التتبيلة لمدة ساعتين ثم في طاسة ساخنة على النار نضع السمنة ثم نضع شاورما اللحمة المتبلة ونقلب جيداً ونتركها على النار حتى تتشرب عصارتها وعند قرب النضج نضع البصل الأحمر الشرائح ونقلب ونتركها حتى تمام النضج ثم تقدم بالهنا والشفا.

