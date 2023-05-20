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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول حفنة من مكسرات اللوز يوميًا؟ نتيجة مدهشة

اللوز
اللوز

اللوز مصدر قوة العناصر الغذائية التي تقدم العديد من الفوائد الصحية، هذا الجوز المحمّل بالمغذيات أمر لا بد منه في النظام الغذائي المعتاد لأنه يمكن أن يفي بالمتطلبات اليومية للعديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية.

يجب تناول حفنة من اللوز ، منقوعة طوال الليل وتقشر بشكل صحيح ، في يوم واحد للحفاظ على المتطلبات الغذائية للجسم.

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فيما يلي 5 فوائد صحية مهمة يقدمها اللوز لجسم الإنسان.

- اللوز غني بمضادات الأكسدة


نعلم جميعًا مدى أهمية مضادات الأكسدة في حماية الخلايا من التلف، اللوز من أغنى مصادر مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الإجهاد التأكسدي والالتهابات والشيخوخة.

من أجل الحصول على المزيد من مضادات الأكسدة ، لا تتخلص من جلد اللوز لأن العديد من التقارير الصحية تقول أن هذا هو المكان الذي تتركز فيه مضادات الأكسدة أكثر.

- فيتامين هـ موجود بكثرة في اللوز


فيتامين (هـ) هو أحد الفيتامينات الأساسية التي تساعد في عمل القلب ، كما أثبتت فوائده لمن يعانون من مرض الزهايمر، اللوز غني بفيتامين هـ ، حيث أن تناول 28 جرامًا من اللوز يمكن أن يلبي حوالي 50٪ من الاحتياجات اليومية لفيتامين هـ.
 -اللوز غني بالمغنيسيوم
من العناصر الغذائية الأخرى التي تجعل اللوز طعامًا رائعًا هو حقيقة أنه يحتوي على المغنيسيوم،.

يؤدي المغنيسيوم ، غير المعروف للكثيرين ، أكثر من 200 وظيفة في الجسم. يجب أن يستهلك الفرد السليم 420 ملليجرام من المغنيسيوم يوميًا.

-التخلص من الوزن الزائد

يمكن أن يساعد اللوز 05/6 في إدارة الوزن، يحتوي 28 جرامًا من اللوز على 3.5 جرام من الألياف وهذا يجعل اللوز مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية.

وبالتالي ، إذا كنت تستهلك حفنة من اللوز كل صباح ، فيمكن أن تبقيك ممتلئًا لفترة أطول. وبالتالي ، فإنه سيقلل من تناول السعرات الحرارية طوال اليوم ويحافظ على الوزن تحت السيطرة.

- اللوز مفيد للقلب
كمية المغنيسيوم الغنية الموجودة في اللوز تجعله غذاء جيد للقلب، وجدت العديد من الدراسات دور اللوز في السيطرة على ضغط الدم.

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في اللوز أيضًا على تحسين صحة القلب وخفض ضغط الدم.

يُعتقد أيضًا أن اللوز يتحكم في مستويات السكر في الدم ، حيث أن المستويات المرتفعة منها لها تأثير ضار على صحة القلب.


المصدر: timesofindia

 

 

 

اللوز فوائد اللوز مضادات الأكسدة الشيخوخة القلب مرض الزهايمر

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