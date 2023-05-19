هذه الأمراض مرتبطة بالصداع| تفاصيل غير متوقعة

الصداع يعتبر من أكثر المشاكل الصحية شيوعا وانتشارا بين الكثير من الأشخاص، لم تظهر الأبحاث أن الصداع النصفي يسبب أي حالات طبية أخرى، لكنه مرتبطة بعدد من الأمراض المختلفة.

من المرجح أن تؤثر بعض الحالات الصحية على الأشخاص الذين يصابون أيضًا بـ الصداع، وبعض الأمراض لها أعراض تشبه أعراض الصداع النصفي.

الحالات المتعلقة بالصداع

عندما تكون مصابًا بالصداع النصفي ، فهناك بعض الحالات الأخرى التي قد تكون أكثر عرضة لخطر الإصابة بها، قد تكون الروابط أقوى إذا كان لديك هالة - اضطرابات في حواسك يمكن أن تأتي قبل أو أثناء أو بعد صداع الشقيقة، عادة ما تكون الهالات مرئية وقد تتضمن ومضات من الضوء أو نقاط عمياء أو وخز في يديك أو وجهك.

تشمل هذه الشروط:

سكتة دماغية: هناك القليل من الأدلة على أن الصداع النصفي سيؤدي إلى سكتة دماغية أو أن كلاهما سيصاب في نفس الوقت. ومع ذلك ، فإن فرصة الإصابة بالسكتة الدماغية تكون أعلى لدى بعض الأشخاص المصابين بالصداع النصفي ، مثل:

أولئك الذين لديهم هالة

نحيف

الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا

بعد سن الخمسين ، تقل احتمالات إصابتك بسكتة دماغية بسبب الصداع النصفي بشكل كبير.

من الممكن أيضًا أن يتم الخلط بين أعراض السكتة الدماغية ، مثل الصداع الشديد والقيء ، وأعراض الصداع النصفي، تشمل أنواع الصداع النصفي التي تحاكي السكتة الدماغية تلك المصابة بالأورة والصداع النصفي قصف الرعد (الصداع الذي يحدث فجأة).

طريقة واحدة للتمييز بينهما هي أن الصداع النصفي عادة ما يتراكم بمرور الوقت، لكن أعراض السكتة الدماغية مفاجئة، العلامات الثلاث الرئيسية للسكتة الدماغية هي:

يتدلى وجهك أو يخدر من جانب واحد.

أحد ذراعيك ضعيف أو مخدر.

لا يمكنك التحدث أو كلماتك غير واضحة.

مرض القلب: الرجال المصابون بالصداع النصفي هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية، النساء المصابات بالصداع النصفي لديهن أيضًا فرصة أكبر للإصابة بأمراض القلب ، خاصة إذا كان لديهن هالة، لا يبدو أن عدد المرات التي تصاب فيها بالصداع النصفي يؤثر على خطر إصابتك بهذه الحالات.

ضغط دم مرتفع: لم تجد الدراسات حتى الآن صلة قوية بين ارتفاع ضغط الدم والصداع النصفي، ولكن هناك دليل على أن ارتفاع ضغط الدم قد يجعلك تعاني من تلك الأنواع من الصداع في كثير من الأحيان.

النوبات: إذا أصبت بالصداع النصفي ، فمن المرجح أن تصاب بنوبات الصرع بمقدار الضعف على الأقل، قد تصاب بصداع شديد قبل نوبة صرع أو بعدها، يعتقد الباحثون أن النوبات قد تشترك في بعض الجينات مع الصداع النصفي.

يمكن أن تبدو بعض أعراض أورة الصداع النصفي وكأنها نوبة ، بما في ذلك مشاكل الرؤية والغثيان والحركات غير المنضبطة، ولكن أثناء النوبة ، قد تشعر بالارتباك ، أو تشعر بالاكتئاب أو الخوف ، أو حتى تفقد الوعي، عادة ما تستمر النوبات من 30 ثانية إلى دقيقتين. ومع ذلك ، يمكن أن تستمر هالة الصداع النصفي لمدة تصل إلى ساعة.

مشاكل في السمع: يجعلك الصداع النصفي أكثر عرضة للإصابة بفقدان السمع المفاجئ، هذا هو فقدان السمع غير المبرر والذي يحدث بسرعة على مدى بضعة أيام، إنه نادر للغاية، لكن الأشخاص الذين يصابون بالصداع النصفي يصابون بفقدان السمع المفاجئ ضعف عدد الأشخاص الذين لا يصابون بالصداع النصفي.

الاكتئاب والقلق: الصداع النصفي شائع عند الأشخاص الذين يعانون من القلق، إذا كنت تعاني من الصداع النصفي والقلق ، فأنت أيضًا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، تشير بعض الأبحاث إلى أن الهالة تزيد من احتمالية القلق والاكتئاب. لكننا نحتاج إلى مزيد من الدراسات حول هذا الموضوع.

متلازمة القولون العصبي: وجدت بعض الأبحاث أن الأشخاص المصابين بالصداع النصفي أكثر عرضة للإصابة بـ IBS أكثر من غيرهم بأربع مرات، سبب الاتصال غير واضح. لكن يعتقد الباحثون أن السبب في ذلك هو أن كلا الحالتين ينطويان على مشاكل في مادة السيروتونين الكيميائية في الدماغ.

الربو: أظهرت بعض الأبحاث أن الأشخاص المصابين بالربو أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي بمقدار 1.5 مرة عن غيرهم. قد يكون أحد الروابط هو الالتهاب ، والذي يُعتقد أنه يكمن وراء كلتا الحالتين.

المصدر: webmd