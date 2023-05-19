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هل يؤثر ارتفاع ضغط الدم على صحة الكلى؟.. تفاصيل صادمة

هل يمكن يؤثر ارتفاع
هل يمكن يؤثر ارتفاع ضغط الدم على صحة الكلى؟ تفاصيل صادمة

يمكن أن يكون لارتفاع ضغط الدم، تأثير كبير على الصحة العامة للفرد، إنه اضطراب عالمي يصيب ملايين الأشخاص وهو أحد الأسباب الرئيسية لأمراض الكلى المزمنة، تعتبر الكلى من الأعضاء الأساسية التي ترشح الفضلات والسوائل الزائدة من الجسم، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى الإضرار بشرايين الدم الهشة في الكلى، مما يضعف قدرتها على العمل ويسبب مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية الخطيرة.

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ما الذي يسبب تدهور وظائف الكلى؟

يقول الدكتور غانيش ميتراس، استشاري أمراض الكلى، مستشفى مانيبال - خاردي: "تحدث هذه الحالة التقدمية عندما تكون قوة الدم على جدران الشرايين مرتفعة بشكل ثابت مما يؤدي إلى إجهاد القلب والأوعية الدموية، هذا يسبب تيبس الأوعية الدموية وضيقها، يمكن أن يتسبب ارتفاع ضغط الدم في إصابة الكلى بعدة طرق، يعد التلف الكلوي أحد أكثر مضاعفات ارتفاع ضغط الدم انتشارًا، ويمكن أن يؤدي إلى مرض كلوي مزمن، وفي الحالات القصوى، فشل كلوي".

تتكون الكلى من شرايين دموية مجهرية تُعرف باسم النيفرون، والتي تقوم بتصفية الفضلات والسوائل الزائدة من الدم، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إتلاف شرايين الدم هذه بمرور الوقت ، مما يحد من قدرة الكلى على العمل بشكل صحيح، ويضيف أن هذا يمكن أن ينتج عنه تراكم الفضلات في الدم ، مما يتسبب في أضرار جسيمة للكلى والأعضاء الأخرى.

تعرف على العلامات الأولية لتلف الكلى

يعد وجود البروتين في البول أحد الأعراض الأولى لتلف الكلى الناجم عن ارتفاع ضغط الدم، هذا بسبب إصابة الأوعية الدموية الكلوية، ما يسمح للبروتين بالهروب إلى البول، مع تفاقم ضعف الكلى ، تفقد الكلى قدرتها على تصفية النفايات والسوائل الزائدة من الدم ، مما يؤدي إلى تراكم السموم في الجسم.

 

طرق إدارة ارتفاع ضغط الدم

وفقًا للدكتور ميتراس، "يلعب أسلوب الحياة دورًا رئيسيًا في إدارة ارتفاع ضغط الدم وتقليل مخاطر تلف الكلى. الخطوة الأولى هي التحكم في ضغط الدم من خلال تغييرات نمط الحياة والأدوية. يمكن أن يساعد هذا في تقليل الضغط على الأوعية الدموية في الكلى ، مما يمنع المزيد من الضرر".

تشمل التغييرات الأخرى في نمط الحياة التي يمكن أن تساعد في منع ارتفاع ضغط الدم من إتلاف الكلى ما يلي:
اتباع نظام غذائي صحي قليل الملح والدهون والكوليسترول
الحفاظ على وزن صحي
الانخراط في نشاط بدني منتظم
الحد من استهلاك الكحول
الاقلاع عن التدخين


تشخيص ارتفاع ضغط الدم

اتباع أسلوب حياة صحي يمنع مشاكل ارتفاع ضغط الدم، يجب أن يخضع الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم أيضًا لفحوصات منتظمة مع الطبيب لمراقبة ضغط الدم ووظائف الكلى، إذا تم الكشف عن تلف الكلى، فإن العلاج المبكر يمكن أن يساعد في إبطاء أو حتى وقف تطور المرض، كما يقول الدكتور Mhetras.

 

يمكن أن يكون لارتفاع ضغط الدم تأثير كبير على صحة الكلى، يمكن للضرر الناجم عن ارتفاع ضغط الدم أن يقلل من قدرة الكلى على العمل بشكل صحيح ، مما يؤدي إلى مجموعة من المشاكل الصحية الخطيرة، ومع ذلك، من خلال التحكم في ضغط الدم من خلال تغييرات نمط الحياة والأدوية، من الممكن منع ارتفاع ضغط الدم من إتلاف الكلى وتقليل خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، يمكن أن تساعد الفحوصات المنتظمة مع الطبيب أيضًا في اكتشاف أي تلف في الكلى مبكرًا، مما يسمح بالعلاج الفوري.

 

المصدر: timesofindia

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