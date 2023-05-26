طريقة عمل كب كيك في البيت.. أرخص من الجاهز

كب كيك من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يعشق تناولها الأطفال، فيمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك بدلا من شرائها من المحلات.

وقدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كب كيك فيما يلي….



مقادير كب كيك



كوب ونصف دقيق

ملعقة صغيرة ونصف بيكنج بودر

نصف كوب زيت على زبدة

كوب سكر

2بيض

3/4كوب حليب

2ملعقة صغيرة فانيليا سائلة



طريقة تحضير كب كيك



في بولة نضع البيض والسكر والفانيليا ونخفقهم جيداً ثم نضيف الزبدة والزيت بالتدريج مع الإستمرار في الخفق ثم نضيف البيكنج بودر والدقيق "منخول" ونخلط جيداً ثم نضيف الحليب ببطء مع الإستمرار في الخلط حتى يتكون خليط الكيك ثم نصبه في قالب الكب كيك وندخله الفرن على درجة حرارة 170 لمدة 20 دقيقة حتى تمام النضج وبعد خروجه من الفرن نتركه يبرد تماماً ثم يزين ويقدم بالهنا والشفا