طريقة عمل ميني بيتزا بأسهل الخطوات

ميني بيتزا من الوصفات التي تبحث عنها الكثير من السيدات لتقديمها لأفراد أسرتها أو ضيوفها في المنزل.

كشفت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن طريقة عمل ميني بيتزا.



مقادير ميني بيتزا



(العجينة)

3كوب دقيق

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

3ملعقة كبيرة لبن بودر

2ملعقة كبيرة زبادي

ربع كوب زيت زيتون

رشة ملح

ملعقة كبيرة خميرة فورية

2ملعقة كبيرة سكر

كوب ماء

(للوجه)

صوص بيتزا

تونة

سوسيس

فلفل ألوان

جبنة موتزاريلا



طريقة تحضير ميني بيتزا



في العجان نضع الدقيق والسكر والخميرة والبيكنج بودر واللبن البودر والزبادي ورشة الملح ونخلطهم جيداً ثم نضيف زيت زيتون ونعجن ثم نضيف الماء الدافئ بالتدريج مع الاستمرار في العجن حتى تتكون عجينة متماسكة ثم نضعها في بولة ونغطيها بسترتش ونتركها حتى تخمر ثم نفردها ونقطعها بالقطاعة المدورة "ميني بيتزا" ثم نضع عليها صوص البيتزا والحشوات المختلفة حسب الرغبة وندخلها الفرن على درجة حرارة 190 حتى تمام النضج، وتقدم بالهنا والشفا.