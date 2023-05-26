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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل ميني بيتزا بأسهل الخطوات

ميني بيتزا
ميني بيتزا

ميني بيتزا من الوصفات التي تبحث عنها الكثير من السيدات لتقديمها لأفراد أسرتها أو ضيوفها في المنزل.

كشفت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن طريقة عمل ميني بيتزا.

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مقادير ميني بيتزا 


(العجينة)
3كوب دقيق
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
3ملعقة كبيرة لبن بودر
2ملعقة كبيرة زبادي
ربع كوب زيت زيتون
رشة ملح
ملعقة كبيرة خميرة فورية
2ملعقة كبيرة سكر
كوب ماء
(للوجه)
صوص بيتزا
تونة
سوسيس
فلفل ألوان
جبنة موتزاريلا 


طريقة تحضير ميني بيتزا 


في العجان نضع الدقيق والسكر والخميرة والبيكنج بودر واللبن البودر والزبادي ورشة الملح ونخلطهم جيداً ثم نضيف زيت زيتون ونعجن ثم نضيف الماء الدافئ بالتدريج مع الاستمرار في العجن حتى تتكون عجينة متماسكة ثم نضعها في بولة ونغطيها بسترتش ونتركها حتى تخمر ثم نفردها ونقطعها بالقطاعة المدورة "ميني بيتزا" ثم نضع عليها صوص البيتزا والحشوات المختلفة حسب الرغبة وندخلها الفرن على درجة حرارة 190 حتى تمام النضج، وتقدم بالهنا والشفا.

ميني بيتزا طريقة عمل ميني بيتزا مقادير ميني بيتزا طريقة تحضير ميني بيتزا الشيف دعاء السمنودي

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