دراسة صادمة: النساء أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية من الرجال

وفقًا للبيانات التي تشاركها منظمة الصحة العالمية (WHO) ، يُفقد ما يقرب من 18 مليون شخص كل عام بسبب أمراض القلب مثل أمراض القلب التاجية و النوبات القلبية وأمراض الأوعية الدموية الدماغية وأمراض القلب الروماتيزمية وغيرها من الحالات.

عمل العديد من الباحثين على طبيعة الأمراض ، وكيف تبدأ وتتطور لدى الأشخاص من أجل تطوير العلاج والتشخيص.

وجدت دراسة جديدة أن النساء أكثر عرضة للوفاة من النوبات القلبية بمقدار الضعف مقارنة بالرجال، كشفت الدراسة القائمة على الملاحظة بأثر رجعي 884 مريضاً ، 27٪ منهم من النساء.

تم تقديم الدراسة من البرتغال في Heart Failure 2023 ، وهو مؤتمر علمي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب.

6ST احتشاء ارتفاع مقطع عضلة القلب (STEMI)

بالنسبة للبحث ، تمت دراسة 884 مريضًا يعانون من احتشاء عضلة القلب الناجم عن ارتفاع مقطع ST ، وهو أحد أخطر أنواع النوبات القلبية، في حالة احتشاء عضلة القلب الناجم عن ارتفاع مقطع ST ، يكون الشريان التاجي مسدودًا بنسبة 100٪ ، مما يؤدي إلى قطع إمداد القلب بالدم لمدة أطول.

كان المرضى الذين خضعوا للدراسة لغرض البحث قد خضعوا لعملية رأب الأوعية الدموية في غضون 48 ساعة من ظهور الأعراض.

ووجدت الدراسة أن النساء كن أكثر عرضة للوفاة من النوبات القلبية بنسبة 2.8 مرة مقارنة بالرجال.

من بين المشاركات كانت النساء مصابات بارتفاع ضغط الدم والسكري والسكتة الدماغية بينما كان الرجال أكثر عرضة للتدخين ومرض الشريان التاجي.

ووجد الباحثون أنه بعد 30 يومًا ، أصيب 11.8 في المائة من النساء بنوبة قلبية مقارنة بـ 4.6 في المائة من الرجال، في غضون خمس سنوات ، مات 34.2 ٪ من النساء.

شوهد الحدث القلبي الضار الرئيسي أو MACE أقل عند الرجال وأكثر عدوانية عند النساء.

اعتُبرت كل أسباب الوفاة ، والرجوع ، والاستشفاء لفشل القلب ، والسكتة الدماغية على أنها MACE.

بعد ذلك ، قام الباحثون بتحليل مجموعة فرعية من 435 مريضًا تتراوح أعمارهم بين 55 عامًا وما فوق، "في النهاية مات 11.3٪ من النساء في غضون 30 يومًا مقارنة بـ 3٪ من الرجال، وبعد خمس سنوات مات 32.9٪ من النساء مقارنة بـ 15.8٪ من الرجال ، و 34.1٪ من النساء عانين من MACE مقارنة بـ 17.6٪ من الرجال ، وذكرت "ميديكال نيوز توداي" نقلاً عن الدراسة.



وقالت الدكتورة ماريانا مارتينو ، المؤلفة الرئيسية للدراسة الجديدة ، من مستشفى جارسيا دي أورتا في البرتغال ، لصحيفة ديلي ميل: "النساء من جميع الأعمار اللواتي يعانين من احتشاء عضلة القلب معرضات بشكل خاص لخطر سوء التشخيص".

وأضافت أن "هؤلاء النساء بحاجة إلى مراقبة منتظمة بعد الإصابة بقلبهن ، مع مراقبة صارمة لضغط الدم ومستويات الكوليسترول ومرض السكري ، والإحالة إلى إعادة تأهيل القلب".

وقالت لوسائل الإعلام "مستويات التدخين ترتفع بين الشابات ويجب معالجة هذا الأمر إلى جانب تعزيز النشاط البدني والحياة الصحية".

علامات النوبة القلبية التي تظهر عند النساء

يسرد مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة العلامات التالية للنوبات القلبية لدى النساء.

لا ينبغي تجاهل علامات مثل ألم الصدر أو عدم الراحة ، وألم أعلى الظهر أو الرقبة ، وعسر الهضم ، وحرقة المعدة ، والغثيان أو القيء ، والتعب الشديد ، والدوخة ، وضيق التنفس.

لا تتأخر في زيارة طبيبك إذا كنت تشعر بانتظام برفرفة في الصدر.

كما أن تورم الكاحلين والساقين والبطن من مؤشرات الإصابة بنوبة قلبية.



المصدر: timesofindia