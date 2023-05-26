تقترب شركة جنرال موتورز من تأكيد موقعها الرابع لتصنيع البطاريات في الولايات المتحدة ، والذي يقع هذه المرة في ولاية إنديانا ومن المقرر إنشاؤه بالتعاون مع سامسونج.

تعاون جديد بين جنرال موتورز وسامسونج

وافق مسؤولو المقاطعة مؤخرًا على اتفاقية تطوير وتخفيض ضريبي مع جنرال موتورز للمشروع خارج نيو كارلايل مباشرة، في حين أن المقاطعة قد توصلت سابقًا إلى اتفاق مع جنرال موتورز للموقع العام الماضي ، كان هذا هو الوقت الذي سيتم فيه إنشاء المصنع جنبًا إلى جنب مع مورد البطاريات LG Chem.

فشلت المحادثات مع LG بشأن المصنع الرابع الذي أنشأته GM و LG Chem في الولايات المتحدة ، مما دفع الشركة للبحث عن شريك بطارية جديد لهذا الموقع.

تعاون جديد بين جنرال موتورز وسامسونج

تفيد أخبار السيارات أن جنرال موتورز اقترحت إنفاق ما يصل إلى 3.5 مليار دولار على مصنع البطاريات وتقول إنها ستضم حوالي 1600 موظف بدوام كامل بحلول نهاية عام 2027 يكسبون متوسط 24 دولارًا في الساعة، ومن المثير للاهتمام، يقول متحدث باسم جنرال موتورز إن القرار النهائي بشأن موقع المصنع لم يتخذ بعد.

من المفهوم أن مقاطعة سانت جوزيف قد عرضت إلغاء ضرائب الممتلكات العقارية لمدة 10 سنوات وضرائب الممتلكات الشخصية لمدة 15 عامًا، وفي المقابل ستدفع جنرال موتورز 4.5 مليون دولار سنويًا لمدة عقد لتغطية تكاليف البنية التحتية.

تعاون جديد بين جنرال موتورز وسامسونج

وأضافت جنرال موتورز في بيان: "تعمل كل من Samsung SDI و General Motors على تطوير حالة عمل تنافسية لمصنع تصنيع خلايا البطاريات يمكن أن يكون موجودًا في نيو كارلايل ، إنديانا"، و"كجزء من هذا العمل ، قدمنا طلبًا للتخفيض الضريبي إلى مقاطعة سانت جوزيف، والذي تمت الموافقة عليه، نحن نقدر الدعم المحلي حيث يعمل المشروع المشترك لاتخاذ قرار بشأن الموقع ".

سينتج المصنع الرابع للبطاريات في الشركة المصنعة للسيارات خلايا بطارية موشورية وأسطوانية، سيساعدها على تحقيق حوالي 160 جيجاواط / ساعة من سعة خلايا البطارية في الولايات المتحدة عندما يصل المصنع إلى طاقته الكاملة.

تأمل جنرال موتورز أن يبدأ إنتاج المصنع الجديد في الربع الأخير من هذا العام وينتهي بحلول نهاية عام 2027.