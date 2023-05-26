عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. كارمن سليمان تطرح أغنية أنت الأصيل

كارمن سليمان
كارمن سليمان

تستعد الفنانة كارمن سليمان، لطرح أغنية جديدة بعنوان: “أنت الأصيل” اليوم عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بها.
 

أغنية “أنت الأصيل” كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع أماديو، مكس طاهر صالح، وماستر ماهر صلاح إنتاج مصطفى جاد - سي إس ميوزك.

بإطلالة جديدة.. كارمن سليمان تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

ضفائر طويلة.. كارمن سليمان تتألق في جلسة تصوير جديدة

وأعلن Spotify، أشهر منصة للمحتوى الصوتي شعبية في العالم، عن اختيار المطربة المصرية كارمن سليمان سفيرة لـ EQUAL Arabia لشهر مايو 2023.

ويهدف برنامج EQUAL الذي يدعم المواهب النسائية، والذي أطلقه Spotify في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مارس 2022، إلى تقديم الدعم للفنانات العرب وتسليط الضوء على أعمالهن الرائعة من خلال الترويج لهن على المنصة وخارجها، حتى تصل أصواتهن وموسيقاهن إلى جمهور أوسع حول العالم.

حققت كارمن سليمان الشهرة، حين حصدت أول لقب لبرنامج “أراب آيدول” في العام 2012، وانطلقت منذ ذلك الحين في رحلة نجاح رائعة.

حققت أغنيتها المنفردة الأولى "كلام كلام" التي صدرت في عام 2013، نجاحًا كبيرًا في مصر.

أمتعت كارمن جمهورها عبر السنين بالعديد من الأغاني الناجحة، مثل "لينا رقصة" و"حبك انت"، وهما أكثر أغانيها استماعًا على Spotify، حيث حققت "لينا رقصة" أكثر من 4 ملايين مرة استماعا، بينما حققت "حبك انت" 3 ملايين مرة استماع.

بموهبتها الاستثنائية، حصدت كارمن العديد من الجوائز خلال مسيرتها الفنية.

في سن الـ 16، كرمها المجلس الأعلى للثقافة في مصر بجائزة "أفضل صوت".

كما أشاد بموهبتها وصوتها المطرب والملحن المصري الكبير هاني شاكر، حيث قدمها في إحدى حفلاته بدار الأوبرا في مصر، معربًا عن إعجابه الكبير بخامة صوتها المميزة.

التزامًا من Spotify بدعم المواهب النسائية في المنطقة من خلال برنامج EQUAL Arabia، احتلت كارمن سليمان صدارة الغلاف لقائمة تشغيل EQUAL Arabia طوال شهر مايو.

كما وُضعت أحدث أغنياتها "يا جمالك" على قائمتي تشغيل EQUAL Arabia وEQUAL Global، لعرض موسيقاها أمام جمهور أوسع.

تقديرًا لإسهاماتها الرائعة في الموسيقى المصرية، سلط Spotify الضوء على كارمن من خلال عرض صورتها على لوحة إعلانية في ميدان التايمز الشهير بمدينة نيويورك.

كارمن سليمان الفنانة كارمن سليمان إنت الأصيل بلال سرور Spotify المطربة المصرية كارمن سليمان أراب آيدول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه تاني|زلزال يضرب أسعار الذهب الآن بعد قرار الحكومة والبنك المركزي

شبه فستان رانيا يوسف.. سخرية من أحمد سعد بسبب ملابسه وارتدائه حلق

أول ردة فعل من كهربا عقب قرار رحيله بنهاية الموسم

خسر 7 جنيهات|الدولار يهتز بقوة في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

من أجل مزاجهما.. أب وأم يحبسان طفلتهما داخل الحمام حتى توفيت ببريطانيا

بعين صناعية| تفاصيل خطوبة البلوجر سارة محمد والصور الأولى لـ "قراية الفاتحة"

جمع ثروته من استجداء المارة.. تفاصيل القبض على المتسول الثري| شاهد

الكافيهات وبعض الأطعمة.. رسوم ضريبية جديدة على السلع والخدمات الترفيهية

موضوعات متعلقة

الموت يخطف النجوم.. مطرب لبناني شهير وفنانة أمريكية الأبرز

بسبب ملابسه وارتداء حلق.. انتقادات لاذعة للفنان أحمد سعد

اليوم.. طرح تذاكر حفل محمد حماقي في جدة

كريم فهمي مع زوجته في عشاء رومانسي .. شاهد

أخبار الفن|وفاة فنان كويتي شهير.. دينا الشربيني: أعيش قصة حب مع مصري جدع

حقيقة إصابة الفنان أحمد إبراهيم بشلل .. خاص

بعد سيبك أنت وشائعات الزواج| أنغام تتصدر هاشتاج صوت مصر والأكثر بحثا على جوجل

تعرف على حقيقة عرض جزء ثالث لـ موضوع عائلي

ترشيحاتنا

البنك الدولي يعلن ميناء شرق بورسعيد ضمن الأفضل في العالم

جامعة عين شمس تحجب نتائج الامتحانات للطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية

جريمة أخرى ضد الإنسانية.. زيلينسكي يغرد منددا بهجوم روسي جديد| فيديو

عشان محدش يضحك عليك.. كيفية اختيار الأضحية السليمة

سفير مصر في بريطانيا يلقي كلمة خلال "قمة صفر انبعاثات" بلندن

أسعار الذهب في مصر تتراجع 30 جنيها.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل الحجامة تساعد على شفاء من الأمراض؟.. معلومات صادمة

سعر قميص أحمد سعد الشفاف يثير ضجة على السوشيال ميديا.. رقم خرافي

الملكة رانيا تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

مهرجان الكوكايين على روح بابلو إسكوبار.. ما حقيقة الصور المتداولة ؟

فيديو

قصة حب دينا الشربيني .. ومتى تنفذ وصية والدها | فيديو جراف

فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

«عاكسوا مراته».. القصة الكاملة لـ خناقة إمام عاشور مع 4 خليجيين في الشيخ زايد «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ