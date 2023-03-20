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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ضفائر طويلة.. كارمن سليمان تتألق في جلسة تصوير جديدة

كارمن سليمان
كارمن سليمان

نشرت الفنانة كارمن سليمان صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت كارمن سليمان مرتدية فستان مجسم باللون الأسود، مع تسريحة شعر ضفائر طويلة، ومكياج جذاب علي وجهها.

وطرحت النجمة المصرية كارمن سليمان أغنية "يا جمالك" وذلك عبر قناتها الرسمية بيوتيوب و جميع المنصات الموسيقية.

يأتي ذلك تزامنًا مع احتفالها بمرور 10 سنوات على إطلاق أول أغانيها.

أغنية "يا جمالك" تمثل عودة قوية للمطربة كارمن سليمان، ونالت الأغنية أعجاب جمهورها في مصر والوطن العرب وذلك فور طرحها، وتغازل كارمن حبيبها في الأغنية حيث تقول كلماتها، "في عنيا يا حبيبي.. أنت أحلى من الناس جميعهم.. حضورك.. ظهورك.. ونورك.. كل الصفات الجميلة جامعهم.. يا جمالك يا جمالك.. مالهم اللي لاموني ومالك.. يا جمالك يا جمالك.. بالي راق لما أنا شغلت بالك.

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