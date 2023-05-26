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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 62 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 62000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 782 شاحنة و 74 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع ، 344 شاحنة و54 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 57500 طن بضائع ، 438 شاحنة و 20 سيارة . 


ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل والقاهرة   ومغادرة ثلاث سفن وهم   ZEIN علي متنها 48000 طن فوسفات تصدير الي الصين ، بوسيدون اكسبريس و الحرية2  ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين  بوسيدون اكسبريس و الحرية2  وغادرت السفينتين امل والقاهرة  ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2250 طن بضائع و 245 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا  فيما شهد  الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) للسفن الثلاث وهي  ايلة ، سينا وبريدج. 


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2370 راكبا بموانيها.

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