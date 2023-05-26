مساجد الفيوم تصلي على النبى وسط أجواء روحانية

انطلقت مساجد محافظة الفيوم بجميع المراكز والقرى والمدن عقب الانتهاء من صلاة الجمعة ، في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسط أجواء روحانية مباركة واستمتاع من الكبار والأطفال والسيدات من المصلين.

يأتي ذلك بعد دعوة وزارة الأوقاف بالصلاة على النبى لمدة 5 دقائق عقب صلاة الجمعة اليوم.

ففى مسجد المنتزه بمدينة الفيوم وهو من اكبر المساجد ازدحاما بالصلاة ، لحب المصليين فى فضيلة الشيخ اشرف شعبان امام وخطيب المسجد ، والذى يحظى بحب وشعبية جارفة من المصليين .

وحرص جميع المصليين بمساجد المحافظة على التواجد عقب الانتهاء من صلاة الجمعة للصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم .