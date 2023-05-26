عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقابات عمال مصر: الحوار الوطني يناقش قانونًا يتناسب مع المرحلة المقبلة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن هناك 27 نقابة عامة تمثل جميع طوائف العمالة في مصر مثل الغزل والنسيج والصناعات الهندسية والبترول والنقل الجوي، حيث تعرض مشكلاتها على مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

txt

نقابات عمال مصر: نشكر الرئيس على الحوار الوطني ومطالبنا كثيرة

txt

الحوار الوطني: 690 شخصا شاركوا في جلسات التعليم ما قبل الجامعي والقضية السكانية

وأضاف «جبران» خلال حوارها مع الإعلامية ميرفت المليجي، عبر قناة «اكسترا لايف»، على هامش مشاركته في الحوار الوطني: «ساطرح قضايا وشكاوى العمال في الحوار الوطني من أجل وضع ورقة العمل التي تتناسب مع طبيعة العامل المصري».

 

وتابع رئيس اتحاد عمال مصر: «الاتحاد يُدار بفكر جديد، توليت منصبي منذ 7 أو 8 شهور، لا نريد أن نكون صداميين، ولكن بتوافق فكري، ورئيس اتحاد الصناعات طرف أساسي في العملية الإنتاجية وسنتحدث ونتحاور عن قضايا العامل المصري بحيث يتم إصدار قانون عمل يتناسب مع المرحلة المقبلة».

 

وأكد، ان هناك قوانين كثيرة مثل قانون التأمينات، ولكن يجب ان يتم العمل على آلية التنفيذ بما يتوافق مع القانون وإمكانيات أصحاب المصانع، مشددًا على أن للعامل حقوق، ولأصحاب العمل حقوق أيضا، وبالتالي يجب إحداث التوازن حتى يحصل الجميع على حقوقهم.

رئيس نقابات عمال مصر إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر اتحاد عمال مصر الاتحاد العام لنقابات عمال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الصناعات الهندسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه تاني|زلزال يضرب أسعار الذهب الآن بعد قرار الحكومة والبنك المركزي

أول ردة فعل من كهربا عقب قرار رحيله بنهاية الموسم

طارق السيد يلمح لـ توقيع نجم الزمالك لنادي بيراميدز

ألفاظ خارجة .. تفاصيل صادمة في خناقة لقجع مع رئيس الكاف

خسر 7 جنيهات|الدولار يهتز بقوة في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

شبه فستان رانيا يوسف.. سخرية من أحمد سعد بسبب ملابسه وارتدائه حلق

موعد عيد الأضحى 2023 في مصر وأيام الإجازة

من النهاردة هتاكل بروتين| طرح لحوم حية بـ 195 جنيها والبلدي بـ 220.. اشتريها من هنا

ترشيحاتنا

130 ألف جنيه | 5 سيارات مستعملة بأسعار مغرية .. صور

أتوبيسات للربط بين محطات القطار الكهربائي الخفيف LRT ومدن شرق القاهرة.. صور

وزير المالية يرصد مكافأة للمبلغين عن التهرّب الضريبي

بشرى بشأن الذهب والدولار .. حل وشيك لأزمة سقف الديون الأمريكية

خطيب المسجد الحرام: الزواج علاقة شرعية تجلب لك بـ4 أرزاق دنيوية

عمر عصر يعلق على خروجه من بطولة العالم لتنس الطاولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأكثر من 100 ألف جنيه..سعر غير متوقع لفستان ريا أبي راشد الفوشيا

3 تمارين تنفس يومية تساعد على خفض ضغط الدم

طريقة عمل كب كيك في البيت.. أرخص من الجاهز

لن تصدق.. سعر صادم لصندل نادين نسيب نجيم في باريس

فيديو

العالم الهولندي يحذر من وقوع زلزال جديد مدمر.. تفاصيل/ فيديو جراف

مشروع جنة الله على الأرض.. الحبتور والعبار متفائلين بشأن الاقتصاد المصري

قصة حب دينا الشربيني .. ومتى تنفذ وصية والدها | فيديو جراف

فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ