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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نتاليا تناقش قضية الخيانة في أغنية بقى هي دي

نتاليا
نتاليا

انتهت المطربة نتاليا، السويدية الأصل، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "بقى هي دي" حيث عكفت على تحضيرها خلال الفترة الماضية، تمهيدا لطرحها على المنصات الموسيقية المختلفة. 

أغنية بقى هي دي، تناقش قضية الخيانة، وتؤكد خلالها نتاليا أنه لا مبرر لها، وتعاونت نتاليا في أغنيتها الجديدة مع الشاعر الغنائي محمد جشم باشا، والملحن علاء الراوي، والموزع عمر إسماعيل. 

ومن المقرر تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار مع المخرج الذي سيقود العمل.

 

نتاليا تتعاون مع عادل حقي

يذكر أن نتاليا تعاونت مؤخرا مع الموزع عادل حقي في أغنية "فتش جيبك" التي كتب كلماتها الشاعر محمود شوقي ولحنها معتز أمين، ومن إنتاج شركة  فرعون جروب - روماني البطل، وتخطت المليوني مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب". 

 

أحدث أغاني نتاليا

وطرحت أيضا نتاليا مؤخرا أغنية "عتاولة" التي حققت أكثر من مليون مشاهدة على يوتيوب، من كلمات حسام طنطاوي، ألحان معتز أمين، توزيع إسلام ساسو،  وإنتاج شركة فرعون جروب - روماني البطل ، وتقول كلماتها:" عتاولة قال ودولة، في دماغكوا الهجص شارخ نصيبكم في الحدبد خدتوه في أكلة سبانخ..".، وتقول كلماتها:" عتاولة قال ودولة، في دماغكوا الهجص شارخ نصيبكم في الحديد خدتوه في أكلة سبانخ..".

نتاليا المطربة نتاليا بقى هي دي أغنية بقى هي دي أغاني نتاليا عادل حقي

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