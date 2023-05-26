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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد الباز: افتتاح مجمع إنتاج الكوارتز حاجة تفرح..وله أهمية كبيرة لدعم الاستثمار..فيديو

الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز

أكد الإعلامي محمد الباز، أن افتتاح مجمع إنناج الكوارتز بالعين السخنة، والذي قام الرئيس السيسي إفتتاحه بالأمس، حاجة تفرح، مشيرا إلى أن مصر لديها فائض في تصنيع الخامات المعدنية من الكوارتز".

 

وقال محمد الباز، خلال تقديمه برنامج “آخر النهار”، عبر فضائية “النهار"، أن “الكوارتز” يدخل في صناعة شرائح المحمول، وأجهزة الحاسب الألي، وخلايا لتوليد الطاقة الكهربائية، وتجهيزات المستشفيات والمطاعم.

 

العديد من الصناعات

وتابع مقدم برنامج “آخر النهار”، أن طن الكوارتز عندما يتم تصديره كانت تكلفته 45 دولار، أما الأن بعد دخوله في العديد من الصناعات ستكون تكلفته 15 ألف دولار، مما سيدر عملة صعبة للدولة.

محمد الباز الكوارتز الرئيس السيسي الخامات المعدنية شرائح المحمول

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