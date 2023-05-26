الشرقية .. إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص

أصيب 9 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بجوار شركة فريش بمدينة العاشر من رمضان وتم نقل المصابين الي مستشفي ابن سينا بالعاشر من رمضان وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ابن سينا بإستقبال 9 أشخاص مصابين بكدمات وكسور باماكن متفرقة بانحاء الجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بجوار شركة فريش بمدينة العاشر من رمضان وتم نقل المصابين الي مستشفي ابن سينا بالعاشر من رمضان وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.