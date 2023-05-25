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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط المتهمين بسرق سيارة من مالكها بالإكراه بالشرقية

المتهمين
المتهمين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية من (سائقَين- مقيمان بنطاق محافظتى "القليوبية والشرقية") بتضررهما من أحد الأشخاص تعرف أحدهما عليه من خلال إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بغرض شراء سيارة قام المشكو فى حقه بعرضها للبيع عبر الصفحة المشار إليها وإتفقا فيما بينهما على التقابل بدائرة المركز، فتوجه المُبلغان مستقلان سيارة ربع نقل قيادة وملك أحدهما ، وبحوزتهما (مبلغ مالى310 ألف جنيه) ولدى وصولهما فوجئا بقيام عدد 5 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى بإنزالهما من سيارتهما وإستقل أحد المتهمين السيارة وإستولى عليها وبداخلها المبلغ المالى ولاذوا بالهرب بالسيارتين .

 وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية عن أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى مكون من (6 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة الإسماعيلية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار) .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهم ضبط ( السيارة المُبلغ بسرقتها - السيارة المُستخدمة فى الواقعة - طبنجة "مُحدث صوت" وعدد من طلقات الصوت - جزء من المبلغ المالى المستولى عليه) وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية البحث الجنائي تشكيل عصابى سيارة ربع نقل سيارة ملاكى ضبط السيارة مديرية امن الشرقية الشرقية الحسينية

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