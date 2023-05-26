ننشر أسماء المصابين في انقلاب ميكروباص بالشرقية

أصيب 9 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بجوار شركة فريش بمدينة العاشر من رمضان وتم نقل المصابين الي مستشفي ابن سينا بالعاشر من رمضان وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ابن سينا بإستقبال كل من "ريون ر ب" 31 سنة و"مادونا ت ع" 22 سنة و"مينا م ع" 35 سنة و"مارينا ف و" 22 سنة و"احمد م ع" 48 سنة و"مينا م ك" 23 سنة و"رشدي و ت" 57 سنة و"مارثا ك ا" 22 سنة و"حنا ع ح" 25 سنة مصابين بكدمات وكسور باماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بجوار شركة فريش بمدينة العاشر من رمضان وتم نقل المصابين الي مستشفى ابن سينا بالعاشر من رمضان وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.