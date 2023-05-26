الشرقية .. إصابة 3 أشخاص في حادث إنقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمى

أصيب 3 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص 7 راكب بالطريق الاقليمى- الزقازيق إتجاه ديرب نجم وتم نقل المصابين الي مستشفي الزقازيق العام وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الزقازيق العام بإستقبال 3 مصابين بكدمات وكسور باماكن متفرقة بانحاء الجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.
وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص 7 راكب بالطريق الاقليمى- الزقازيق إتجاه ديرب نجم وتم نقل المصابين الي مستشفي الزقازيق العام وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.