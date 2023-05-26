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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شقيقة جعفر العمدة.. دعاء حكم بإطلالة رياضية داخل الجيم

صدى البلد

أثارت الفنانة دعاء حكم الشهيرة ب صباح شقيقة جعفر "محمد رمضان" الجدل على السوشيال ميديا، بعد نشر صور لها من أحدث ظهور لها  فى الجيم عبر حسابها الخاص على إنستجرام.


 

وتألقت دعاء حكم فى الصور بإطلالة مختلفة جريئة ومثيرة، وهو ما كشف عن جمالها وأناقتها، وكشف عن خصرها المنحوت مرتدية ملابس رياضية.

أعربت دعاء حكم عن سعادتها الكبيرة بالنجاح الساحق الذى يحققه مسلسل “جعفر العمدة” الذى تشارك فى بطولته، ويعرض خلال شهر رمضان الجارى، مشيرة إلى أنها تلقت ردود أفعال مميزة عن شخصية صباح، شقيقة جعفر العمدة، التى تجسدها خلال أحداث العمل، حيث تظهر متزوجة من ابن خالها نعيم (عصام السقا) وتعيش في الحارة بجانب عائلتها.

جعفر العمدة دعاء حكم شقيقة جعفر العمدة من الجيم

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