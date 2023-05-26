أبرزها التعب والإجهاد الدائم.. 10 علامات تدل على وجود مشكلة بالكبد

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بعض العلامات التى تكشف وجود مشكلة في الكبد.

1-التعب أو الإجهاد الدائم رغم النوم والراحة.

2- ألم خفيف في البطن، حيث يعد ذلك من أولى العلامات على وجود مشكلة خطيرة محتملة.

3- اليرقان، أي اصفرار الجلد و إصفرار بياض العين، وعادة ما يحدث عندما لا يستطيع الكبد إزالة البيليروبين من الجسم.

4- سهولة حدوث النزيف أو الكدمات بسبب عدم قدرة الكبد على إنتاج بروتينات كافية للسيطرة على سيولة الدم.

5- تورم الساقين وتراكم السوائل بهما، حيث يفشل الكبد في إنتاج كمية كافية من الألبومين في الدم

6-ضعف عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وهو ما ينتج عنه شعور الضعف الشديد واضطرابات في تناول الطعام.

7- تراكم السموم في الدم، وربما تنتقل إلى الدماغ، مما يؤثر على وظائف المخ، ويؤدي إلى الشعور دائمًا بالارتباك والنسيان.

8-تغير لون البول، وذلك لأن الكبد عادة ما تفرز البيليروبين، ومن ثم يتحول لون البول إلى لون غامق عند حدوث خلل في وظائف الكبد.

9-تغير لون البراز و تحوله إلى لون الطين بسبب انخفاض إنتاج العصارة الصفراوية أو منع تدفق الصفراء في الكبد المصاب بخلل ما.

10-اضطرابات في الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى الشعور بالغثيان والقيء.

11-فقدان الشهية، وذلك لأن الكبد يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.