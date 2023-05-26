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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يشرب مياه الأمطار.. شاب يستقيل من وظيفته ويرحل للعيش في الغابة

شاب امريكي
شاب امريكي

استقال شاب أمريكي من وظيفته وترك العيش داخل شقته ليرحل إلى الغابة ويمضي حياته فيها مقررا التواصل مع الطبيعة والحياة البرية فقط. 
 

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وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار" البريطانية، انتقل الشاب روبرت بريتون البالغ من العمر 35 عامًا ، في الأصل من كاليفورنيا ، إلى هاواي وبنى منزلًا بيديه من مواد بدائية داخل الغابة لينتقل الي البرية معلنا ذلك على صغحته الشخصية على مواقع التواصل. 

يزرع روبرت  طعامه بنفسه ويتغذى على مياه الأمطار في محاولة 'للهروب من المصفوفة الحياتية الروتينية والعودة إلى الاتصال بالطبيعة'

يستخدم بريتون لوحتين شمسيتين متصلتين خارج المنزل لتوفير الكهرباء، بما في ذلك هاتفه وجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به وجهاز التلفزيون.

وقام الشاب البالغ من العمر 35 عامًا أيضًا ببناء مدفئة ومبنى خارجي في مكان الإقامة.

وخارج المنزل أعد الشاب مكان واسع  يزرع فيه الفاكهة والخضروات الخاصة به ، بما في ذلك الفاصوليا الخضراء والبروكلي والبنجر والخس والجزر.

هذا يعني أنه نادرًا ما يضطر إلى السير لمدة ساعة إلى أقرب مدينة لالتقاط الحبوب والمكملات الغذائية الأخرى.

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