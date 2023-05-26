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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

السعودية تبدأ تجربة الاستمطار الصناعي في الفضاء

علي القرني
علي القرني

أعلن رائد الفضاء السعودي، على القرني، إنه سوف يبدأ في تجربة الاستمطار الصناعي في الفضاء التجربة التي ستكون باد سعودية بالكامل.

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وقال رائد الفضاء السعودي، في تغريدة على منصة التدوينات القصيرة "تويتر": "أبدأ اليوم في تجربة الاستمطار التي ستساعدنا على رفع نسبة الاستمطار الصناعي بنسبة 50٪".

وبعد 4 أيام من وصول رحلتهما إلى الفضاء، بدأ رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني، بإجراء تجارب بحثية وعلمية كما كان مخططا لهما.


كما لفت الشاب إلى أن تجربته هذه ستساعد على رفع نسبة الاستمطار الصناعي بنسبة 50% حال نجاحها، مؤكداً أنه تم تجهيز التجربة بأيادٍ سعودية.

يأتي ذلك في حين تتولى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بالتعاون مع الهيئة السعودية للفضاء، الإشراف على تجربة الاستمطار في بيئة الجاذبية الصغرى الهادفة إلى محاكاة عملية البذر السحابي التي تُستخدم في المملكة والعديد من الدول لزيادة معدلات هطول الأمطار.

وتهدف التجربة إلى مساعدة العلماء والباحثين على ابتكار طرق جديدة لتوفير الظروف الملائمة للبشر - ومنها عمل الأمطار الصناعية - للعيش في مستعمرات فضائية على سطح القمر والمريخ، كما ستسهم التجربة في تحسين فهم الباحثين لتقنية الاستمطار مما يعمل على زيادة معدلات الأمطار في العديد من الدول.
 

 

علي القرني الاستمطار الصناعي الفضاء رائد الفضاء

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