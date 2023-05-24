بركان يصنع سحابة تصل الفضاء.. ما القصة؟

اندلعت سحابة ضخمة من البلازما فوق خط استواء الأرض بسبب بركان هونجا العام الماضي.

وبحسب صحيفة تاس الروية، تسبب ظهورها في الطبقات العلوية للغلاف الجوي بتعطيل الأقمار الاصطناعية في نصف مناطق الفضاء القريبة من الأرض، وفق ما أعلنت جامعة ناغويا اليابانية.

وقال أتسوكي شينبوري الأستاذ المساعد بالجامعة «أظهرت الأرصاد السابقة للانفجارات البركانية أن الفقاعات الكبيرة من البلازما نادرا ما تتشكل على ارتفاعات عالية.

أما في حالة ثوران بركان هنغا - تونغ، فلم تصل سحابة البلازما إلى الغلاف الجوي العلوي فحسب؛ بل وصلت إلى الفضاء، ما يشير إلى الحاجة لدراسة كيفية ومدى تأثير هذه الكوارث على العلاقة بين الأيونوسفير والفضاء الكوني القريب من الأرض»

ووقع بركان هنغا - تونغ بيناير 2022 بجزيرة تحمل الاسم نفسه جنوب المحيط الهادئ بأرخبيل تونغا.

وفي ديسمبر عام 2021 استيقظ البركان، ما أدى إلى وقوع سلسلة من الانفجارات أسفرت بمنتصف يناير 2022 عن انفجار قوي.

وأدت هذه الكارثة إلى تدمير الجزيرة «القديمة» في هونغ تونغ وتشكيل جزيرتين جديدتين هما هنغا - تونغ وهنغا - هاباي.

وأثناء انفجار الجزيرة، ألقيت سحابة عملاقة من الرماد إلى الغلاف الجوي بلغ ارتفاعها عدة عشرات من الكيلومترات، فيما سُمع صوت فرقعة قوي ناتج عن انهيار البركان في نيوزيلندا وفي مناطق أخرى من المحيط الهادئ تقع بعيدا عن تونغ.

بالإضافة إلى ذلك، أنتج انفجار هنغا - تونغ قدرا هائلا من البرق وعددا كبيرا من الاضطرابات الجوية في الغلاف الأيوني، بالإضافة إلى موجة إعصار بارتفاع 40 مترا. حيث اكتشف شينبوري وزملاؤه أن عواقب الكارثة لم تصل إلى الغلاف الجوي العلوي فقط، بل وصلت حتى إلى الفضاء القريب من الأرض.