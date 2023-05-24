علامة غير متوقعة فى الجلد تكشف الإصابة بـ السرطان

حذرت الطبيبة زوي ويليامز، أخصائي الصحة العامة، من بعض الأعراض الجلدية التى تعد مؤشرا لنوع خطير من السرطان وهى الحكة أو الهرش غير المبرر



ووفقا لموقع “ ذا صن” قالت زوي أن الحكة العادية بشكل عام يسهل تجنبها من خلال عدة خطوات مثل شرب المزيد من الماء وترطيب الجلد لمكافحة الجفاف أو الأكزيما الخفيفة.

وأوضحت “ زوي” أن الحكة التى لاتزول بهذه المواد المرتبطة تتعلق عادة ببعض الأمراض خطيرة مثل أمراض الكبد وسرطان البنكرياس.

محذرة أن الحكة المستمرة عدة أسابيع يمك أن تكون مؤشر لـ السرطان لذا يجب الانتباه واتخاذ الاحتياطات اللازمة وإجراء الفحوصات المناسبة

كما أن الحكة شيء يجب أن تؤخذ على محمل الجد حتى وإن لم تكن بسبب السرطان لأنها تتداخل مع نوعية حياة الشخص كعدم القدرة على النوم الطبيعي وفقدان التركيز.

اسباب حكة لجلد

كيف تعرف أن الكحة بسبب السرطان

وأوضحت زوي أن الحكة هي أحد الأعراض الشائعة لمرض سرطان البنكرياس، لكن لابد أن يصاحبها أعراض أخرى مثل تغير شكل بالراز وتغير لون البول للون داك وتصبح البشرة شاحبة ولونها أصفر مع بياض العينين وهذا يرجع إلى تراكم البيليروبين

وأن 80 إلى 100% من المرضى الذين يعانون من اليرقان وشحوب الجلد يكونوا من مرضى السرطان وتحديدا البنكرياس.