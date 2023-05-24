عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامة غير متوقعة فى الجلد تكشف الإصابة بـ السرطان

سرطان البنكرياس
سرطان البنكرياس

حذرت الطبيبة زوي ويليامز، أخصائي الصحة العامة، من بعض الأعراض الجلدية التى تعد مؤشرا لنوع خطير من السرطان وهى الحكة أو الهرش غير المبرر

طعام رخيص جدا يحمى من السرطان .. تناوله يوميا

احترس .. علامات تكشف الفاكهة المحقونة بمواد كيميائية تسبب السرطان

نتناولها يوميا .. 7 أطعمة تسبب السرطان.. احذرها

علامات تظهر عليك عند تناول الفاكهة المحقونة .. احترس منها


ووفقا لموقع “ ذا صن” قالت  زوي أن الحكة العادية بشكل عام يسهل تجنبها من خلال عدة خطوات مثل شرب المزيد من الماء وترطيب الجلد لمكافحة الجفاف أو الأكزيما الخفيفة.

وأوضحت “ زوي” أن الحكة التى لاتزول بهذه المواد المرتبطة تتعلق عادة ببعض الأمراض خطيرة مثل أمراض الكبد وسرطان البنكرياس.

محذرة أن الحكة المستمرة  عدة أسابيع يمك أن تكون مؤشر لـ السرطان لذا يجب الانتباه واتخاذ الاحتياطات اللازمة وإجراء الفحوصات المناسبة
كما أن الحكة شيء يجب أن تؤخذ على محمل الجد  حتى وإن لم تكن بسبب السرطان لأنها تتداخل مع نوعية حياة الشخص كعدم القدرة على النوم الطبيعي وفقدان التركيز.

اسباب حكة لجلد
اسباب حكة لجلد

كيف تعرف أن الكحة بسبب السرطان 
وأوضحت زوي أن الحكة هي أحد الأعراض الشائعة لمرض سرطان البنكرياس، لكن لابد أن يصاحبها أعراض أخرى مثل تغير شكل بالراز وتغير لون البول للون داك وتصبح البشرة شاحبة ولونها أصفر مع بياض العينين وهذا يرجع إلى تراكم البيليروبين

وأن  80 إلى 100% من المرضى الذين يعانون من اليرقان وشحوب الجلد يكونوا من مرضى السرطان وتحديدا البنكرياس.

السرطان الاصابة بالسرطان سرطان البنكرياس شحوب الجلد مرضى السرطان مرض سرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن أحمد بغدودة

طلقني 7 شهور.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان: شاف شات بيني وبين راجل

انخفاض في سعر الحديد والأسمنت اليوم

هتضيع عمرك عشان 5 ثواني..حسام موافي يحذر من هذه العادات الخاطئة

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

تحذير عاجل من السعودية للحجاج لهذا السبب

قناة مجانية تذيع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد

قُبلة أم تدين| هل قصد كريستيانو رونالدو فعلا السجود عقب هدف الشباب؟! اعرف الحقيقة

موضوعات متعلقة

7 حيل لتقوية النظر وحمايته من التدهور| اعملها لوبتفتح اللاب والموبايل كتير

نشرة المرأة والصحة| حسام موافي يحذر من تناول نوع شوربة شهير .. وترند خطير ينتشر بين الفتيات على التيك توك

بعد انتشاره فى السوق .. طريقة عمل كمبوت المشمش

انتبه .. رائحة الجسم المبالغ فيها مؤشر لهذه الأمراض

بعد انتشاره فى السوق .. طريقة عمل عصير المشمش بمذاق مميز

في موسمه.. إزاى تشتري الخوخ الجيد |وهذه مدة صلاحيته

مشروب غير متوقع يعالج أصعب مشاكل الشعر| مش هيخطر ببالك

8 أطعمة تزيد العطش والجفاف في الحر.. اعرفها

ترشيحاتنا

الجمبري والشوكولاتة..10% رسوم على الفاتورة الجمركية لـ 14 سلعة ومنتج

ميليشيا الدعم تواصل الانتهاكات.. بيان عاجل جديد من الجيش السوداني بشأن الهدنة

لهواة المستعمل.. رينو لوجان مستعملة بسعر مفاجأة| صور

سقوط عرش الدولار.. مستقبل غامض ينتظر الأخضر وخبير يصدم الجميع بشأنه

ضحايا جدد للبلوجر هدير عاطف .. أرملة : أكلت فلوس ولادي الأيتام

تحذير هام من النقل بشأن المعابر غير الشرعية على قضبان السكك الحديدية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة .. السبانخ تسبب السرطان في هذه الحالة

علامة غير متوقعة فى الجلد تكشف الإصابة بـ السرطان

طبيب يحذر هؤلاء الأشخاص من فصل الصيف لهذه الأسباب

سر إنقاص وزن الفنان محمد ممدوح بسرعة | 16 كيلو فى أسبوعين

فيديو

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

«بتاكل من الزبالة».. مصير مؤلم للحسناء لوني ويلسون في شوارع أمريكا «فيديوجراف»

تحصيل وزارة الصحة مبالغ مالية من المواطنين | ما الحقيقة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ