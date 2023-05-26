السعودية .. إحباط تهريب 46 ألف حبة كبتاجون

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء ضباء بالسعودية، اليوم الجمعة، عن إحباط محاولة تهريب 46 ألف حبة كبتاجون وردت إلى المملكة عبر الميناء.



وذكرت الهيئة في بيان أنه وردت إرسالية عبارة عن مكائن، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مُخبأة في تجاويف المكائن.

ولفتت الهيئة إلى أنه بعد إتمام عمليات الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، و تم القبض عليهما.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب.

يأتي ذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع، من خلال إحباط محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات، داعية الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها.